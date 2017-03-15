Суди з 2015 року не починають справу щодо посадовців НБУ і «Агрофонду», які вивели 2 мільярди в банк Курченка

З липня 2015 року лежить в київських судах і не розглядається по суті справа за обвинуваченням колишнього першого заступника голови Нацбанку Бориса Приходька та екс-голови правління ПАТ «Аграрний фонд» Олександра Кірюка, обвинувачених у заволодінні 2,07 млрд грн коштів «Аграрного фонду» у змові із високопосадовцями «Брокбізнесбанку» Сергія Курченка.

Причиною такого тривалого початку розгляду справи стали відводи суддів та повернення обвинувального акту Генпрокуратурі, що потім скасовувалося апеляційним судом.

Підстав для відводу суддів є дві: вони брали участь у даному провадженні у якості слідчих суддів, або ж відсутність стажу (не менше 5 років), щоб мати право розглядати певні категорії справ, зокрема, стосовно першого заступника голови НБУ.

Останній такий самовідвід через відсутність необхідного стажу суддя Дарницького райсуду взяла 14 березня. Наразі справа направлена керівнику апарату суду для визначення нової колегії.

Відзначимо, що у липні 2015 року справа щодо Приходька і Кірюка надійшла до Печерського райсуду Києва. Однак, коли після всіх відводів не залишилося суддів, які могли б розглядати цю справу, справу взимку цього року було пере направлено до іншого суду – Дарницького райсуду столиці.

Детальніше про рухи по справі Б. Приходька та О. Кірюка дивіться у таблиці:

Дата Подія 08.07.2015 У провадження Печерського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт за обвинуваченням Б.Приходька і О.Кірюка за ч.5 ст.191 КК України. У справі визначено колегію суддів у складі: суддів Бабенко С.Ш., Козлова Р.Ю. та Новака Р.В. 16.07.2015 У підготовчому судовому засіданні суддею Козловим Р.Ю. заявлено самовідвід, оскільки він брав участь як слідчий суддя на стадії досудового розслідування даного кримінального провадження (з підстав, визначених ч. 1 ст. 76 КПК України) 28.07.2015 У справі повторно визначено колегію суддів у складі: суддів Бабенко С.Ш., Новака Р.В. та Остапчук Т.В. Суддею Остапчук Т.В. в підготовчому судовому засіданні заявлено самовідвід (з підстав, визначених ч. 1 ст. 76 КПК) 04.08.2015 У справі повторно визначено колегію суддів у складі: суддів Бабенко С.Ш., Новака Р.В. та Москаленко К.О. Суддею Москаленко К.О. в підготовчому судовому засіданні заявлено самовідвід, оскільки вона має стаж роботи на посаді судді менше п’яти років і не може розглядати таку категорію справ, де обвинуваченим є перший заступник Голови Нацбанку (з підстав, визначених ч. 9 ст. 31 КПК) 26.08.2015 Печерський райсуд (судді Бабенко С.Ш., Новак Р.В. та Писанець В.А.) повернув обвинувальний акт Генпрокурору 11.09.2015 Апеляційний суд м. Києва відкрив провадження за скаргами прокурора ГПУ А. Лупу, адвоката одного з обвинувачених та представника потерпілого (ПАТ «Аграрний фонд») 22.01.2016 Апеляційний суд м. Києва скасував ухвалу Печерського райсуду столиці про повернення обвинувального акту Генпрокурору і призначив новий розгляд в суді першої інстанції. 03.02.2016 Обвинувальний акт за обвинуваченням Б.Приходька і О.Кірюка знову надійшов до Печерського райсуду Києва 25.02.2016 Захисники добивалися перенесення розгляду справи з Печерського до Солом’янського райсуду Києва, однак Апеляційний суд Києва їм відмовив. Прокурор ГПУ А. Лупу при вирішенні цього питання поклався на розсуд суду. 09.03.2016 Печерський райсуд (судді Тарасюк К.Е., Вовк С.В. і Фаркош Ю.А.) задовольнив заяви прокурора та захисників обвинувачених і відвів суддю Фаркош Ю.А. та запасного суддю Шапутько С.В. від розгляду даного провадження (з підстав, визначених ч. 9 ст. 31 КПК) 17.05.2016 Печерський райсуд задовольнив заяви прокурора та захисників і відвів суддю Гладун Х.А. (з підстав, визначених ч. 9 ст. 31 КПК) 06.10.2016 Печерський райсуд (судді Тарасюк К.Е., Смик С.І., Цокол Л.І.) повернув прокурору ГПУ А. Лупу обвинувальний акт щодо Б.Приходька і О.Кірюка у зв’язку з його невідповідністю вимогам КПК 21.12.2016 Апеляційний суд м. Києва скасував ухвалу Печерського райсуд від 06.10.2016 і призначив новий розгляд справи 26.01.2017 Голова Печерського райсуду Києва направила в Апеляційний суд столиці подання про направлення справи щодо Б.Приходька і О.Кірюка до іншого суду, оскільки у Печерському райсуді вже неможливо сформувати склад суду через відсутність необхідної кількості суддів. Апеляційний суд Києва направив справу до Дарницького районного суду м. Києва 14.03.2017 Суддя Дарницького райсуду Києва Комаревцева Л.В взяла самовідвід (з підстав, визначених ч. 9 ст. 31 КПК). Наразі у справі визначається нова колегія суддів.

*За даними Єдиного державного реєстру судових рішень

Детальніше про оборудку із цінними паперами Аграрного фонду читайте у матеріалі «Вкрадено два мільярди. Ніхто не винен».

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