Суд відпустив Кацубу на волю

Шевченківський районний суд 10 березня у складі суддів Євгена Мартинова, Олени Мєлєшак та Віталія Циктіча відпустив на волю Олександра Кацубу. Також суд зняв арешт із майна Кацуби, куди, зокрема, входять і паспорти – український та закордонний.

Це рішення було прийнято на засіданні, з якого суд вигнав журналіста «Наших грошей» по клопотанню прокурора ГПУ Адріана Лупу і адвокатів Кацуби. Відтак засідання пройшло за відкритими дверима і Генпрокуратура не звітувала публічно про його результати.

Нагадаємо, Генпрокуратура вела справу про розкрадання в системі «Нафтогазу» за часів Януковича. Заа версією слідства, Кацуба-молодший допоміг компанії Курченка «Газ України 2020» вкрасти у держкомпанії бензину на 500 млн. грн. (близько $63 млн за курсом того часу).

У лютому генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Кацуба пішов на співпрацю зі слідством у вигляді виплаті державі 100 млн грн. (близько $3,5 млн за нинішнім курсом) як компенсації причинених збитків. Цей внесок мав стати передумовою розгляду судом угоди про визнання вини і визначення покарання.

Деталі про звільнення Олександра Кацуби читайте на «Наших грошах» найближчим часом.

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