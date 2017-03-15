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Оточення Святаша розіграло 2 мільйона на санітарні Chevrolet для Обухівської міськради

15 Березня 2017

Комунальний заклад Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» 10 березня за результатами тендеру замовив ТОВ «Радіал-Україна» автомобілі  підвищеної прохідності за 1,80 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Фірма поставить чотири повнопривідні медико-санітарні автомобілі  Chevrolet NIVA в модифікації АС-S-2123 СМД по 450 тис грн. Авто матиме бензиновий двигун об’ємом 1,69, кондиціонер, обігрів ніг задніх пасажирів, подушки безпеки водія і переднього пасажира, антиблокувальну систему.

Єдиним конкурентом «Радіал-Україна»  було ІП «АІС-Полтава». Під час аукціону фірми не знижували вартість своїх пропозицій. «АІС-Полтава» запропонувала 4 автомобіля на 4,8 тис грн. дорожче. Очікувана вартість склала 2 млн грн.

Засновником київської фірми «Радіал-Україна» є ТОВ «Гармонія» харків’янина Владислава Кулікова. «Гармонія» прописана в Києві по пров. Балтійському, 20 разом із ТОВ «Група компаній «АІС». Останнє пов’язане з нардепом Дмитром Святашем (раніше – Партія регіонів, зараз – «Відродження») та екс-нардепом від Партії регіонів Василем Поляковим. Куліков раніше керував ПІІ «Автоінвестстрой-Брок» та ТОВ «АІС-Моторс» з тієї ж групи.

Іноземне підприємство «АІС-Полтава» зареєстроване на Сергія Труша і Андрія Цюрупу. Останній балотувався на місцевих виборах до Полтавської обласної ради від партії «Сила людей» в якості менеджера «АІС-Полтава».

Директором «АІС-Полтава» значиться Вадим Вашак. Він був директором ПІІ «Автомобільне товариство «Автоінвестстрой-Полтава», бенефіціаром якого є Олег Шаблатович. Це бізнес-партнер дружини Святаша, Лариси.

У минулому році «Радіал-Україна»  та «АІС-Полтава» розіграли між собою 2,99 млн грн. на 9 спеціалізованих санітарних автомобілів Chevrolet NIVA для департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради.

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