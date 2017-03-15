Мільярд причин відпустити Кацубу

Генпрокуратура дозволила Олександру Кацубі вийти на свободу, заплативши $3,5 мільйони штрафу за крадіжку півмільярда доларів і замах на крадіжку ще 5 мільярдів гривень.

10 березня 2017 року Шевченківський районний суд Києва вигнав з зали засідань журналіста «Наших грошей» і затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між заступником Генерального прокурора Юрієм Столярчуком та Олександром Кацубою (сама угода підписана 17 лютого, і тоді ж про неї повідомив генпрокурор Юрій Луценко).

Слідство звинувачувало Кацубу у заволодінні коштами НАК «Нафтогаз України». А саме в тому, що Кацуба в період з вересня 2010 року по теперішній час брав участь у злочинній організації, умисно заволодів грошима «Нафтогазу» в сумі $404,37 млн, 449,96 млн грн. (близько $56 млнза курсом того часу), вчинив замах на заволодіння 5,10 млрд грн (близько $637 млн за курсом того часу).

При затвердженні угоди прокурор говорив, що Кацуба хоче розповісти про всі вчинені ним правопорушення, а також обіцяє дати викривальні показання на «подільників». Також прокурор звернув увагу на те, що Кацуба вчинив злочин «з метою захистити інтереси своєї сім’ї шляхом прикриття злочинної діяльності свого рідного брата та захисту бізнес-інтересів своєї родини».

Мовляв, Кацуба брав участь у злочинній організації у зв’язку з загрозою звільнення із посади, якщо не порушуватиме закон.

Також суд врахував, що Кацуба частково добровільно відшкодовує спричинені своїми злочинними діями збитки. Це – 100 млн. грн, які є «значною» сумою та «покривають суму коштів, отриманих Кацубою за вчинення інкримінованих злочинів». Кацуба щиро розкаюється і зобов’язується свідчити. Також суд взяв до уваги те, що Кацуба «має велику кількість схвальних відгуків від різного роду релігійних організацій», дитсадків, шкіл та місцевих громад.

Фактично Кацубу звинувачують по двох епізодах. Перший – закупівля «вишок Бойка», другий – виведення грошей «Нафтогазу» на компанію «Газ України 2020» з угрупування Сергія Купченка.

Вишки Бойка

За версією слідства, Кацуба, працюючи заступником голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз», через фіктивні фірми організував за завищеною ціною купівлю двох самопідіймальних бурових установок. На початку 2011 року він підписав документи про те, що «Чорноморнафтогаз» потребує 3 млрд грн ($376,62 млн) на бурову установку. Напередодні Кацуба та його спільники підготували начебто рішення правління «Нафтогазу», засідання по якому в реальному житті не відбулося. У даному рішенні ціна бурової установки була свідомо завищена. Цим рішенням було оформлено дозвіл на закупівлю установки.

За кілька місяців Кацуба та його спільники написали новий папірець про необхідність збільшити вартість закупівлі установки на 240 млн. грн, хоча такої необхідності не було. При цьому в реальному житті засідання правління компанії знову не було. Потім «Чорноморнафтогаз» почав готувати документи позики на 3,2 млрд грн ($400,34) у «Нафтогазу». Засідання «Нафтогазу» по цьому питанню теж не відбувалося. Гроші невдовзі перерахували на рахунки «Чорноморнафтогазу».

Коли про закупівлю вишки оголосили у «Віснику держзакупівель», в оголошенні не вказали нічого, крім найменування предмета закупівлі «платформи морські». Паралельно Кацуба та його подільники дали іншим людям реквізити, печатки та установчі документи британської фірми «Highway investment prosseccing llp» та новозеландської «Falcona systems limited», через які згодом і придбали «вишки Бойка».

Милий нюанс: документи для тендеру від імені згаданих іноземних фірм готували в актовій залі «Чорноморнафтогазу». Конкурсу як такого, зауважують слідчі, не було, потрібні люди просто підписали документи і написали у них завищену вартість – $400,34 млн (3,20 млрд грн). Потім за сприяння Кацуби склали контракт на купівлю бурової установки у «Highway investment prosseccing LLP». Частину платіжних доручень підписав саме Олександр Кацуба.

Купівлі однієї бурової установки виявилося замало, тож невдовзі «Кацуба та інші учасники злочинної організації» почали говорити про закупівлю другої вишки. Її купували так, як і першу: правління не збиралося, документи підробили, ціну значно завищили, «Чорноморнафтогаз» взяв у «Нафтогазу» в позику 3,24 млрд грн. на закупівлю установки, проект договору якої візував особисто Кацуба.

Надалі службові особи-подільники Кацуби «створили видимість про нібито проведення тендеру», використавши для цього латвійську компанію «Rigas kugu buvetava», а також було виготовлено підробні документи, які оформили як тендерні пропозиції від фіктивних підприємств «Highway investment prosseccing LLP» та «Diafall limited». Перемогли латвійці із тендерною пропозицією $399,80 млн (3,18 млрд грн) тоді як, зауважують слідчі, усім членам злочинної організації було відомо реальну вартість бурової установки – $179,30 млн дол (1,43 млрд грн). Частину платіжних доручень на фірму-фіктаря підписав саме Кацуба.

Судово-економічна експертиза показала, що сума матеріальної шкоди, завдана «Чорноморнафтогазу» підписанням цих контрактів, складає 3,23 млрд грн ($404,37 млн).

СЄПЕК Курченка



Також в матеріалах слідства йдеться про злочинну організацію, створену в березні 2010 року, яку маскували під діяльність фінансової корпорації. Кожна група в цій корпорації мала відповідну назву: «Департамент скрапленого газу», «Департамент природного газу», «Департамент облгаз», «Служба безпеки» тощо.

Один із структурних підрозділів злочинної організації називався «група компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливо-енергетична компанія)». Учасники цієї злочинної організації були призначені на керівні посади в НАК «Нафтогаз України». Після обрання в 2012 році старшого брата Александра Кацуби Сергія до Верховної Ради від Партії регіонів, Кацуба-молодший зайняв його посаду заступника голови «Нафтогазу» «з метою подальшого контролю за розкрадання грошових коштів компанії».

І вже в липні 2012 Кацуба та його подільники спланували привласнення 5,55 млрд грн через виведення їх на рахунки підконтрольного злочинній організації підприємства на підставі нікчемного договору поставки нафтопродуктів.

В серпні 2012 року було укладено договір з ТОВ «ГазУкраїна-2020» про закупівлю 70 тисяч тонн бензину у місяць протягом 2012-2013 років з умовою 100-відсоткової передоплати нібито з метою насичення паливного ринку. Закупівля була здійснена без проведення тендеру, дослідження ринку та можливостей фірми. Підпис директора «ГазУкраїна-2020» під контрактом про наміри постачати бензин було підроблено в приміщенні «Арена Сіті» в Києві.

Документи оформлювали на бензин, який існував лише на папері. «Нафтогаз» перерахував на рахунки «Газу України» майже 449,96 млн. грн., які одразу ж пішли на рахунки підконтрольних злочинній організації підприємств. Причому Кацуба, кажуть слідчі, не лінувався організовувати виготовлення «інвентаризаційних» протоколів, які містили неправдиві відомості про наявність неіснуючого бензину. Також Кацуба знав, що працівники «Нафтогазу» не перевіряють, чи є у постачальника бензин, де він зберігається. І знав, що «Газ України» не має можливості і не буде нічого постачати.

Слідчі кажуть що по цьому епізоду розмір збитків, спричинений НАК «Нафтогаз України» може ставовити до 468,23 млн. грн.

«Нафтогаз» мав ще заплатити «Газу України» 5,1 млрд грн. Але не заплатив «у зв’язку з відсутністю можливості». Тож ці не отримані злочинцями гроші слідство кваліфікувало як «замах на заволодіння».

В результаті Кацубу звільнили в залі суду, знявши арешт із його майна:

1064 грн, $400, 50 євро

три паспорти для виїзду за кордон, два паспорти громадянина України

Apple Mac Booc

автомобіль «Renault twizi»

мотоцикл «Harley davidson vrsf»

нежитлове приміщення на вул. Щорса у Києві площею 38,4 кв.м

частка в статутному фонді ТОВ «Виробниче підприємство бетоніт»

34 картки на пальне

сервер, на який здійснюється запис з відеокамер

документи на квартиру.

У Генпрокуратурі підтвердили, що Олександр Кацуба вийшов на свободу. Жодних даних про арешт його подільників за результатами угоди немає.

Аліна Стрижак, «Наші гроші»

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