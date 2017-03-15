Ляшко отримав від Риженкова чверть мільйона за оренду якогось майна

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко отримав дохід 270 тис грн від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову.

Такі дані народний депутат вніс до декларації про доходи.

В документі відсутня інформація про яке майно йде мова.

Риженков Олександр Миколайович – так звуть батька Юрія Риженкова, генерального директора ТОВ «Метнінвест Холдинг». Це управляюча компанія групи «Метінвест», яка належить Рінату Ахметову та його бізнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинському.

З початку минулого року Ляшко почав відвідувати підприємства, які належать Ахметову та лобіювати інтереси «Метінвесту». Наприклад, в питаннях мита на вивіз металобрухту та тарифів на перевезення вантажів залізницею.

В жовтні Ляшко вказав, що володіє двома квартирами в Києві площею 367 кв м та 95 кв. Також у його власності був гараж в Прилуках Чернігівської , офіс та парковка в столиці, а також низка земельних ділянок в Княжичах під Києвом.

В січні Ляшко додав в декларацію інформацію про купівлю у Артема Савицького великого будинку в Козині площею 550 кв м. Раніше лідер Радикальної партії вказував, що орендував майже половину цього будинку. Разом з двома земельними ділянками площею 0,60 га нове придбання обійшлося Ляшку в 15 млн грн.

У лідера Радикальної партії також Toyota Land Cruiser 2004 р.в. та Mercedes-Benz S 500L 4matik 2006 р.в.

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