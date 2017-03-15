Луганські медики придбали в комунальній аптеці найдорожчий в Україні Цефтріаксон

Закупівельні ціни на один з найпопулярніших антибіотиків Цефтріаксон в Україні різняться майже у два рази.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з жовтня 2016 року.

У вибірку потрапили понад 200 закупівель Цефтріаксону (порошок для розчину для ін’єкцій по 1,0 г у флаконах №10). Середня ціна склала близько 110 грн. за упаковку.

Деякі замовники з невідомих причин придбали препарат значно дорожче.

Наприклад, “Марківське районне територіальне медичне об’єднання” (Луганська обл.) придбало без тендеру у аптеки №159 комунального підприємства «Луганська обласна Фармація – Північ» цей препарат за 140,40 грн.

Керівник Марківського РТМО Геннадій Сальніков у 2010 році обирався депутатом Марківської райради від Партї регіонів.

Лише на кілька копійок від лідера рейтингу відстала «Криворізька міська лікарня №14», яка також без тендеру придбала Цефтріаксон у місцевого комунального підприємства «Фармація».

Найдешевші ціни були отримані на тих закупівлях, де постачальниками виступав один з виробників Цефтріаксону – ПАТ «Київмедпрепарат».

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору КП «Марківське районне територіальне медичне об’єднання» 140,40 КП «Луганська обласна Фармація – Північ» ВП ЦРА № 159 30.01.2017 КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР» 140,34 КП «Фармація» КМР 09.02.2017 КЗ Херсонської обласної ради «Херсонський психоневрологічний будинок – інтернат» 139,43 ТОВ «Херсон Фарма-Опт» 06.02.2017 КУ «Камишівський психоневрологічний інтернат» 139,39 ПНВП «Галіс» 27.01.2017 КЗ Херсонської обласної ради Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат 137,98 ТОВ «Херсон фарма-опт» 23.01.2017 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» 133,22 ПП «Аквавіта Плюс» 22.11.2016 Антопільський психоневрологічний інтернат 132,97 ТОВ «Техмедсервіс-ТМС» 20.02.2017 КП «Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат» 132,86 РКП «Кіцмань-Фарм» 18.11.2016 КМУ «Міська Лікарня № 1» 132,49 ТОВ «Фарм КО» 09.12.2016 КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9» 127,59 ТОВ «Аметрін ФК» 16.02.2017 КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» 127,47 ТОВ «Фрам Ко» 16.01.2017 КП «Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат» 127,16 РКП «Кіцмань-Фарм» 18.11.2016 КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області 126,67 КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 19.12.2016 Центр первинної медико- санітарної допомоги Конотопського району 126,24 ФОП Калашніков В.В. 21.02.2017 Середня ціна по вибірці 110 КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради 89,88 ПП фірма «Санітар» 19.09.2016 НУЦЗУ 88,55 ТОВ «Своя аптека» 06.12.2016 КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова» 87,57 ТОВ «Фармпланета» 18.11.2016 Нововолинська центральна міська лікарня 86,57 ТОВ «Фармпланета» 31.10.2016 КЗ «Павлоградська міська лікарня №4»ДОР» 85,92 ТОВ «Фармпланета» 25.01.2017 Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 85,69 ТОВ «Фармадіс» 26.10.2016 КУ «Центральна міська лікарня №1 м.Житомир» 85,60 ПП фірма «Санітар» 31.10.2016 КЗ «Криворізька центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» 83,17 ТОВ «Фармпротект» 08.02.2017 Уманська Центральна Районна Лікарня 82,35 ПАТ «Київмедпрепарат» 01.12.2016 КЗ Київської обласної ради „Київська обласна лікарня №2” 82,35 ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» 01.12.2016 Херсонська Виправна Колонія (№ 61)-Міжобласна Спеціалізована Туберкульозна Лікарн 81,98 ТОВ «Херсон Фарма-Опт» 09.12.2016 КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради 81,53 ПП фірма «Санітас» 09.11.2016

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