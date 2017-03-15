Луганські медики придбали в комунальній аптеці найдорожчий в Україні Цефтріаксон

15 Березня 2017
Закупівельні ціни на один з найпопулярніших антибіотиків Цефтріаксон в Україні різняться майже у два рази.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з жовтня 2016 року.
У вибірку потрапили понад 200 закупівель Цефтріаксону (порошок для розчину для ін’єкцій по 1,0 г у флаконах №10). Середня ціна склала близько 110 грн. за упаковку.
Деякі замовники з невідомих причин придбали препарат значно дорожче.
Наприклад, “Марківське районне територіальне медичне об’єднання” (Луганська обл.) придбало без тендеру у аптеки №159 комунального підприємства «Луганська обласна Фармація – Північ» цей препарат за 140,40 грн.
Керівник Марківського РТМО Геннадій Сальніков у 2010 році обирався депутатом Марківської райради від Партї регіонів.
Лише на кілька копійок від лідера рейтингу відстала «Криворізька міська лікарня №14», яка також без тендеру придбала Цефтріаксон у місцевого комунального підприємства «Фармація».
Найдешевші ціни були отримані на тих закупівлях, де постачальниками виступав один з виробників Цефтріаксону – ПАТ «Київмедпрепарат».
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн.
|Продавець
|Дата договору
|КП «Марківське районне територіальне медичне об’єднання»
|140,40
|КП «Луганська обласна Фармація – Північ» ВП ЦРА № 159
|30.01.2017
|КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР»
|140,34
|КП «Фармація» КМР
|09.02.2017
|КЗ Херсонської обласної ради «Херсонський психоневрологічний будинок – інтернат»
|139,43
|ТОВ «Херсон Фарма-Опт»
|06.02.2017
|КУ «Камишівський психоневрологічний інтернат»
|139,39
|ПНВП «Галіс»
|27.01.2017
|КЗ Херсонської обласної ради Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат
|137,98
|ТОВ «Херсон фарма-опт»
|23.01.2017
|КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка»
|133,22
|ПП «Аквавіта Плюс»
|22.11.2016
|Антопільський психоневрологічний інтернат
|132,97
|ТОВ «Техмедсервіс-ТМС»
|20.02.2017
|КП «Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат»
|132,86
|РКП «Кіцмань-Фарм»
|18.11.2016
|КМУ «Міська Лікарня № 1»
|132,49
|ТОВ «Фарм КО»
|09.12.2016
|КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9»
|127,59
|ТОВ «Аметрін ФК»
|16.02.2017
|КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання»
|127,47
|ТОВ «Фрам Ко»
|16.01.2017
|КП «Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат»
|127,16
|РКП «Кіцмань-Фарм»
|18.11.2016
|КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області
|126,67
|КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207
|19.12.2016
|Центр первинної медико- санітарної допомоги Конотопського району
|126,24
|ФОП Калашніков В.В.
|21.02.2017
|Середня ціна по вибірці
| 110
|КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради
|89,88
|ПП фірма «Санітар»
|19.09.2016
|НУЦЗУ
|88,55
|ТОВ «Своя аптека»
|06.12.2016
|КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова»
|87,57
|ТОВ «Фармпланета»
|18.11.2016
|Нововолинська центральна міська лікарня
|86,57
|ТОВ «Фармпланета»
|31.10.2016
|КЗ «Павлоградська міська лікарня №4»ДОР»
|85,92
|ТОВ «Фармпланета»
|25.01.2017
|Київська міська дитяча клінічна лікарня №1
|85,69
|ТОВ «Фармадіс»
|26.10.2016
|КУ «Центральна міська лікарня №1 м.Житомир»
|85,60
|ПП фірма «Санітар»
|31.10.2016
|КЗ «Криворізька центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради»
|83,17
|ТОВ «Фармпротект»
|08.02.2017
|Уманська Центральна Районна Лікарня
|82,35
|ПАТ «Київмедпрепарат»
|01.12.2016
|КЗ Київської обласної ради „Київська обласна лікарня №2”
|82,35
|ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»
|01.12.2016
|Херсонська Виправна Колонія (№ 61)-Міжобласна Спеціалізована Туберкульозна Лікарн
|81,98
|ТОВ «Херсон Фарма-Опт»
|09.12.2016
|КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради
|81,53
|ПП фірма «Санітас»
|09.11.2016
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