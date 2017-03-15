НОВИНИ

15.03.2017

Суд відпустив Кацубу на волю

Оточення Святаша розіграло 2 мільйона на санітарні Chevrolet для Обухівської міськради

Луганські медики придбали в комунальній аптеці найдорожчий в Україні Цефтріаксон

«Пластокоровий» захист надкоштовних труб у конденсаторах АЕС може коштувати, як сам конденсатор

Запорізька АЕС заплатила чеським фіктивним фірмам 200 тисяч євро за неякісне обладнання – поліція

Ляшко отримав від Риженкова чверть мільйона за оренду якогось майна

Суди з 2015 року не починають справу щодо посадовців НБУ і «Агрофонду», які вивели 2 мільярди в банк Курченка

Кубівський «Держзовнішінформ» видав «Трейд коммодіті» довідки про неймовірне подорожчання олив для «Укрзалізниці»

«Вишка» похоронила чергову обіцянку Луценка повернути Харкову «кооперативну» землю

14.03.2017

Син Порошенка зберігає третину мільйона доларів в міжнародних банках, а батьковому «МІБі» тримає якісь копійки

«Укргазвидобування» за чверть мільярда замовило метанолу, який подорожчав на світовому ринку

«Одесаобленерго» відписало 62 мільйони на компактну підстанцію в центрі Одеси

Після передахування «Укрзалізниці» Кубів поставив свою людину виписувати «дизельні» довідки

Сцену для «Євробачення» за 851 тисячу євро змонтують голландці, які працювали позаторік на конкурсі у Відні

Новокаховці мають найдорожчий Бісопролол, який отримують у комунальній аптеці під виглядом безкоштовного

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Луганські медики придбали в комунальній аптеці найдорожчий в Україні Цефтріаксон

15 Березня 2017

Закупівельні ціни на один з найпопулярніших антибіотиків Цефтріаксон в Україні різняться майже у два рази.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з жовтня 2016 року.

У вибірку потрапили понад 200 закупівель Цефтріаксону (порошок для розчину для ін’єкцій по 1,0 г у флаконах №10). Середня ціна склала близько 110  грн. за упаковку.

Деякі замовники з невідомих причин придбали препарат значно дорожче.

Наприклад, “Марківське районне територіальне медичне об’єднання” (Луганська обл.) придбало без тендеру у аптеки №159 комунального підприємства «Луганська обласна Фармація – Північ» цей препарат за 140,40 грн.

Керівник Марківського РТМО Геннадій Сальніков у 2010 році обирався депутатом Марківської райради від Партї регіонів.

Лише на кілька копійок від лідера рейтингу відстала «Криворізька міська лікарня №14», яка також без тендеру придбала Цефтріаксон у місцевого комунального підприємства «Фармація».

Найдешевші ціни були отримані на тих закупівлях, де постачальниками виступав один з виробників Цефтріаксону – ПАТ «Київмедпрепарат».

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору
КП «Марківське районне територіальне медичне об’єднання» 140,40 КП «Луганська обласна Фармація – Північ» ВП ЦРА № 159 30.01.2017
КЗ «Криворізька міська лікарня №14» ДОР» 140,34 КП «Фармація» КМР 09.02.2017
КЗ Херсонської обласної ради «Херсонський психоневрологічний будинок – інтернат» 139,43 ТОВ «Херсон Фарма-Опт» 06.02.2017
КУ «Камишівський психоневрологічний інтернат» 139,39 ПНВП «Галіс» 27.01.2017
КЗ Херсонської обласної ради Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат 137,98 ТОВ «Херсон фарма-опт» 23.01.2017
КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Новогродівка» 133,22 ПП «Аквавіта Плюс» 22.11.2016
Антопільський психоневрологічний інтернат 132,97 ТОВ «Техмедсервіс-ТМС» 20.02.2017
КП «Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат» 132,86 РКП «Кіцмань-Фарм» 18.11.2016
КМУ «Міська Лікарня № 1» 132,49 ТОВ «Фарм КО» 09.12.2016
КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9» 127,59 ТОВ «Аметрін ФК» 16.02.2017
КЗ Київської обласної ради «Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання» 127,47 ТОВ «Фрам Ко» 16.01.2017
КП «Чорторийський психоневрологічний будинок-інтернат» 127,16 РКП «Кіцмань-Фарм» 18.11.2016
КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області 126,67 КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 19.12.2016
Центр первинної медико- санітарної допомоги Конотопського району 126,24 ФОП Калашніков В.В. 21.02.2017
 Середня ціна по вибірці  110

 
КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради 89,88 ПП фірма «Санітар» 19.09.2016
НУЦЗУ 88,55 ТОВ «Своя аптека» 06.12.2016
КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова» 87,57 ТОВ «Фармпланета» 18.11.2016
Нововолинська центральна міська лікарня 86,57 ТОВ «Фармпланета» 31.10.2016
КЗ «Павлоградська міська лікарня №4»ДОР» 85,92 ТОВ «Фармпланета» 25.01.2017
Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 85,69 ТОВ «Фармадіс» 26.10.2016
КУ «Центральна міська лікарня №1 м.Житомир» 85,60 ПП фірма «Санітар» 31.10.2016
КЗ «Криворізька центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради» 83,17 ТОВ «Фармпротект» 08.02.2017
Уманська Центральна Районна Лікарня 82,35 ПАТ «Київмедпрепарат» 01.12.2016
КЗ Київської обласної ради „Київська обласна лікарня №2” 82,35 ПАТ «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ» 01.12.2016
Херсонська Виправна Колонія (№ 61)-Міжобласна Спеціалізована Туберкульозна Лікарн 81,98 ТОВ «Херсон Фарма-Опт» 09.12.2016
КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради 81,53 ПП фірма «Санітас» 09.11.2016

 

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Футбол легитимизирует коррупцию и геополитический беспредел
11 Березня 2017

Як НАБУ і САП обіграли адвокатів Насірова з їх «лікарняною» стратегією
07 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

15.03.2017

Київщина Оточення Святаша розіграло 2 мільйона на санітарні Chevrolet для Обухівської міськради

Запоріжжя «Пластокоровий» захист надкоштовних труб у конденсаторах АЕС може коштувати, як сам конденсатор

Запоріжжя Запорізька АЕС заплатила чеським фіктивним фірмам 200 тисяч євро за неякісне обладнання – поліція

Харків «Вишка» похоронила чергову обіцянку Луценка повернути Харкову «кооперативну» землю

14.03.2017

Одеса «Одесаобленерго» відписало 62 мільйони на компактну підстанцію в центрі Одеси

Херсон Новокаховці мають найдорожчий Бісопролол, який отримують у комунальній аптеці під виглядом безкоштовного

Кіровоград Сім’я головного поліцейського Кіровоградщини скуповувала авто перед новорічним столом за ціною брухту

13.03.2017

Полтава Харків’яни виграли 90 мільйонів на утримання доріг Полтавщини з коштовними сіллю і піском

Суми Енергетики Шкрібляка за 138 мільйонів замовили новачку вугілля з 15% «роттердамських чайових»

Полтава Суд призначив 3 роки умовно підприємцю, який отримав 23 тисячі за невиконаний ремонт сільського дитсадка

Запоріжжя За півроку магній для комбінату Фірташа від оточення Фірташа подорожчав на 28%

Одеса Одеська ОДА заплатила «земельниці» Кличка 11 мільйонів за екодослідження, яке обійшлося в 370 тисяч

Суми Комунальники в Сумах орендують для свого директора кредитний позашляховик його дружини

12.03.2017

Запоріжжя Українські фірми росіян розіграли 106 мільйонів «Енергоатому» на електрообладнання

10.03.2017

Хмель Чехи Путіна виграли у фірми держнауковців 81 мільйон на оцінку стану реактора ХАЕС (додано)

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ