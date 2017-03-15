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Кубівський «Держзовнішінформ» видав «Трейд коммодіті» довідки про неймовірне подорожчання олив для «Укрзалізниці»

15 Березня 2017

Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 13 березня оголосило про намір укласти угоди з трьома фірмами на постачання олив та мастил на 473,84 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

ТОВ «Август пром» обрано переможцем у чотирьох торгах на суму 242,39 млн грн., ТОВ «ВОГ аеро джет» у двох на 184,14 млн грн. і ТОВ «Міроіл» у двох тендерах на 47,30 млн грн.

У всіх випадках по ходу тендерів «Укрзалізниця» підвищила очікувану вартість торгів на вимогу ТОВ «Трейд коммодіті». На початку торгів очікувана сума становила 390,74 млн грн., а після скарги стало на чверть дорожче – 480,59 млн грн.

Фірма «Трейд коммодіті» 9 лютого подала скарги на те, що виставлена спочатку залізничниками очікувана вартість торгів «станом на січень 2017 року є значно нижчою за ринкову ціну». До скарги фірма долучила довідки держпідприємства «Держзовнішінформ» з даними про рівень оптових цін з відтермінуванням платежу 15 днів на умовах поставки FCA. «Держзовнішінформ» вказав, що не володіє даними про ціни на ці товари, оскільки вони «не відносяться до предмету постійного моніторингу». Відтак державні моніторщики звернулись до невказаних виробників та трейдерів за необхідними даними і зрештою надало наступні цифри.

Велика частина нинішньої закупівлі припадає на оливу М-14В2, якої хочуть купити у «Август прома» 3410 тонн. «Держзовнішінформ» вказав, що ціна такої оливи на оптовому ринку становить 27 885-29 450 грн./т. Це у півтора рази дорожче від вересневої закупівлі залізниці, коли постачальником з ціною 18 498 грн./т. була фірма «Міроіл». Але з того часу ні курс гривні, ні світові ціни на нафтопродукти не переживали таких значних коливань, щоб підіймати ціни на оливу на 50%.

Нагадаємо, фірми «Трейд коммодіті» і «Август пром» зареєстровані в одному приміщенні у місті Кам’янське, а покровителем «Трейд коммодіті» є бізнесмен Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від БПП Олександра Грановського. У лютому «Трейд коммодіті» виграло тендери залізниці на поставку дизельного палива на 2,91 млрд грн. без прив’язки до вартості валюти та світових котирувань. Тобто ціна по ним буде змінюватись на підставі довідок «Держзовнішінформа», підпорядкованого Міністерству економічного розвитку та торгівлі.

Наприкінці січня директором «Держзовнішінформу» став Богдан Дубас. Відомостей про проведення конкурсу на зайняття цієї посади наразі відсутні. Дубас є давнім знайомим першого віце-прем’єра-керівника МЕРТ Степана Кубіва. У січні саме Кубів виступив ініціатором перепорядкування «Укрзалізниці» від Міністерства інфраструктури безпосередньо Кабінету міністрів Володимира Гройсмана.

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