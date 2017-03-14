«Укргазвидобування» за чверть мільярда замовило метанолу, який подорожчав на світовому ринку

ПАТ «Укргазвидобування» з 11 січня по 28 лютого уклало п’ять угод про закупівлю метилового спирту та еквіваленту на загальну суму 457,06 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

ДП «Гайсинський спиртовий завод» замовили еквіваленту метанолу технічного марки А на 172,00 млн грн. Поставлять 8 тис т інгібітору гідратоутворювання та корозії НСТ-201Gas (ТУ У 20.5-36956615-017:2015) власного виробництва по 21 500 грн. за тонну. За курсом на дату підписання ціна дорівнює $787-795.

Цю речовину виробляє на виробничій базі держзаводу ТОВ «Південна біопаливна компанія» Надії Архіпової і Тетяни Чорненької.

Засновником заводу значиться державний концерн «Укрспирт» (код ЄДР 05459105, у стані припинення), а директором із липня 2016 року – Вадим Лапатін.

ТОВ ТД «Щокіноазот-Україна» отримає 171,34 млн грн. за поставку 7 тис т метанолу технічного марки А (ГОСТ 2222-95) по 24 761 грн., або $918 за тонну.

Специфікацію до договору не оприлюднили, тому формально виробник продукції невідомий. Однак фірма росіянина Олега Федорченка є дилером ВАТ «Щокіноазот» (Росія).

ТОВ «Імпект» дадуть ще 113,72 млн грн. за 4 600 т такого ж метанолу невідомого виробництва. Із загального обсягу 600 т коштують по 25 242 грн., або $928, а решта – по 24 978 грн., або $917.

Київська фірма належить Денису Меленівському, який керує ТОВ «Метил» Світлани Меленівської. Раніше він також володів ТОВ «АСД-Ресурс» (у стані припинення) і керував нині ліквідованим ТОВ «Нафта-Груп» Вікторії та Володимира Гринюків.

У травні 2016 року «Укргазвидобування» купило білоруський метанол по 21 тис грн., або $835 за тонну за тодішнім курсом (детальніше про це у статі «Метанолова зрада і перемога «Нафтогазу»). Це на 10% дешевше від нинішніх цін приватних фірм.

За даними джерела «Наших грошей» на митниці, у другій половину 2016 року метанол ввозили в Україну в середньому по $276 за тонну без урахування акцизів та податків.

Разом з тим, у 2017 році світові ціни на метанол виросли і зараз сягають 370 євро за тонну на європейському ринку.

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