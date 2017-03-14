«Укргазвидобування» за чверть мільярда замовило метанолу, який подорожчав на світовому ринку

14 Березня 2017
ПАТ «Укргазвидобування» з 11 січня по 28 лютого уклало п’ять угод про закупівлю метилового спирту та еквіваленту на загальну суму 457,06 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Цю речовину виробляє на виробничій базі держзаводу ТОВ «Південна біопаливна компанія» Надії Архіпової і Тетяни Чорненької.
Засновником заводу значиться державний концерн «Укрспирт» (код ЄДР 05459105, у стані припинення), а директором із липня 2016 року – Вадим Лапатін.
Специфікацію до договору не оприлюднили, тому формально виробник продукції невідомий. Однак фірма росіянина Олега Федорченка є дилером ВАТ «Щокіноазот» (Росія).
Київська фірма належить Денису Меленівському, який керує ТОВ «Метил» Світлани Меленівської. Раніше він також володів ТОВ «АСД-Ресурс» (у стані припинення) і керував нині ліквідованим ТОВ «Нафта-Груп» Вікторії та Володимира Гринюків.
У травні 2016 року «Укргазвидобування» купило білоруський метанол по 21 тис грн., або $835 за тонну за тодішнім курсом (детальніше про це у статі «Метанолова зрада і перемога «Нафтогазу»). Це на 10% дешевше від нинішніх цін приватних фірм.
За даними джерела «Наших грошей» на митниці, у другій половину 2016 року метанол ввозили в Україну в середньому по $276 за тонну без урахування акцизів та податків.
Разом з тим, у 2017 році світові ціни на метанол виросли і зараз сягають 370 євро за тонну на європейському ринку.
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