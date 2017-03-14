НОВИНИ

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Після передахування «Укрзалізниці» Кубів поставив свою людину виписувати «дизельні» довідки

Сцену для «Євробачення» за 851 тисячу євро змонтують голландці, які працювали позаторік на конкурсі у Відні

Новокаховці мають найдорожчий Бісопролол, який отримують у комунальній аптеці під виглядом безкоштовного

Сім’я головного поліцейського Кіровоградщини скуповувала авто перед новорічним столом за ціною брухту

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13.03.2017

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Парламентський готель купив у «Скидки» таємні телевізори на 300 тисяч

Суд призначив 3 роки умовно підприємцю, який отримав 23 тисячі за невиконаний ремонт сільського дитсадка

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Син Порошенка зберігає третину мільйона доларів в міжнародних банках, а батьковому «МІБі» тримає якісь копійки

14 Березня 2017

Народний депутат Олексій Порошенко (БПП) зберігає більше $200 тис та майже 140 тис євро в іноземних банках.

Про це повідомляє проект «Народне НАЗК».

Рахунки сина президента України розміщені в «Citibank» та «BNP Paribas», обидва банки входять до міжнародних фінансових груп.

При цьому, його батько Петро Порошенко є власником найбільшої частки в українському «Міжнародному інвестиційному банку». У ньому Порошенко-молодший зберігає трохи більше 15 тис євро. Ще він разом з дружиною Юлією тримають в готівці 374 тис грн, 172 тис євро та $182 тис.

Акції «Міжнародного інвестиційного банку», бенефіціаром якого є Петро Порошенко, також мають його бізнес-партнери Ігор Кононенко, Олег Зімін та Олег Гладковський.

В списку українських високопосадовців, які тримають кошти в іноземних фінустановах, декілька іноземних реформаторів і менеджерів, п’ятеро народних депутатів, перший заступник директора НАБУ, заступник міністра юстиції та одна суддя. Найбільший серед них вклад зробив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський, який тримає в американському «Citibank N.A.» майже $662 тис.

Лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко має вклад в російських рублях в російському «NK Bank». Там він тримає 6,7 млн рублів.

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Кіровоград Сім’я головного поліцейського Кіровоградщини скуповувала авто перед новорічним столом за ціною брухту

13.03.2017

Полтава Харків’яни виграли 90 мільйонів на утримання доріг Полтавщини з коштовними сіллю і піском

Суми Енергетики Шкрібляка за 138 мільйонів замовили новачку вугілля з 15% «роттердамських чайових»

Полтава Суд призначив 3 роки умовно підприємцю, який отримав 23 тисячі за невиконаний ремонт сільського дитсадка

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Одеса Одеська ОДА заплатила «земельниці» Кличка 11 мільйонів за екодослідження, яке обійшлося в 370 тисяч

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