Син Порошенка зберігає третину мільйона доларів в міжнародних банках, а батьковому «МІБі» тримає якісь копійки

Народний депутат Олексій Порошенко (БПП) зберігає більше $200 тис та майже 140 тис євро в іноземних банках.

Про це повідомляє проект «Народне НАЗК».

Рахунки сина президента України розміщені в «Citibank» та «BNP Paribas», обидва банки входять до міжнародних фінансових груп.

При цьому, його батько Петро Порошенко є власником найбільшої частки в українському «Міжнародному інвестиційному банку». У ньому Порошенко-молодший зберігає трохи більше 15 тис євро. Ще він разом з дружиною Юлією тримають в готівці 374 тис грн, 172 тис євро та $182 тис.

Акції «Міжнародного інвестиційного банку», бенефіціаром якого є Петро Порошенко, також мають його бізнес-партнери Ігор Кононенко, Олег Зімін та Олег Гладковський.

В списку українських високопосадовців, які тримають кошти в іноземних фінустановах, декілька іноземних реформаторів і менеджерів, п’ятеро народних депутатів, перший заступник директора НАБУ, заступник міністра юстиції та одна суддя. Найбільший серед них вклад зробив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський, який тримає в американському «Citibank N.A.» майже $662 тис.

Лідер «Опозиційного блоку» Юрій Бойко має вклад в російських рублях в російському «NK Bank». Там він тримає 6,7 млн рублів.

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