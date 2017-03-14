Сцену для «Євробачення» за 851 тисячу євро змонтують голландці, які працювали позаторік на конкурсі у Відні

14 Березня 2017
Національна телекомпанія України 10 березня уклала угоду з компанією «Unbranded LLC» (Нідерланди) про послуги щодо монтажу сцени для пісенного конкурсу «Євробачення – 2017». Про це повідомляється у системі «Прозорро».
Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції та нагальність потреби. Замовник уповноважив керівника з виробництва «Євробачення – 2017» Ола Мельзиг (Ola Melzig) провести попередній відбір, за результатами якого підрядником стала голландська фірму «Unbranded». У самому договорі вказано, що виконавця затвердили на вимогу Європейської мовної спілки.
Спершу замовили виготовлення, доставку, встановлення (монтаж), технічну підтримку, демонтаж і вивезення сценічних конструкції на 1,07 млн євро, або 30,61 млн грн. Однак у день підписання договору його вартість знизили додатковою угодою на 20% – до 851 тис євро, або 24,16 млн грн.
Набір сценічних конструкції, які мають встановити до 18 квітня, включає:
Компанія «Unbranded», генеральним директором якої є Гастон ван де Поель (Gaston van de Poel), монтувала сценічні конструкції для «Євробачення – 2015» у Відні (Австрія).
Нагадаємо, у січні оприлюднили дизайн сцени від Флоріана Відера (Florian Wieder), який раніше був дизайнером сцен для конкурсу в Дюссельдорфі, Баку та Відні.
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