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Сцену для «Євробачення» за 851 тисячу євро змонтують голландці, які працювали позаторік на конкурсі у Відні

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Національна телекомпанія України 10 березня уклала угоду з компанією «Unbranded LLC» (Нідерланди) про послуги щодо монтажу сцени для пісенного конкурсу «Євробачення – 2017». Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Закупівлю провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції та нагальність потреби. Замовник уповноважив керівника з виробництва «Євробачення – 2017» Ола Мельзиг (Ola Melzig) провести попередній відбір, за результатами якого підрядником стала голландська фірму «Unbranded». У самому договорі вказано, що виконавця затвердили на вимогу Європейської мовної спілки.

Спершу замовили виготовлення, доставку, встановлення (монтаж), технічну підтримку, демонтаж і вивезення сценічних конструкції на 1,07 млн євро, або 30,61 млн грн. Однак у день підписання договору його вартість знизили додатковою угодою на 20% – до 851 тис євро, або 24,16 млн грн.

Набір сценічних конструкції, які мають встановити до 18 квітня, включає:

  • підлогу у глядацькому залі та аудиторії між трибунами;
  • головну сцену (у формі кола);
  • задню частину головної сцени;
  • пандуси, поручні, та сходинки на сцені тощо;
  • В-сцену (у формі круглої тарілки невеликі платформи для розміщення делегацій та артистів у середині Грінруму);
  • платформи для супервайзерів;
  • технічні платформи (місця для відеокамер);
  • арки для стелі (величезне вітрило у вигляді арки над сценою);
  • вулик (клітка-конструкція для підтримки великої кількості освітлювальних приладів);
  • роликові екрани (проекційні екрани для кінетичних роликових систем);
  • чорне драпування рамок екрану.

Компанія «Unbranded», генеральним директором якої є Гастон ван де Поель (Gaston van de Poel), монтувала сценічні конструкції для «Євробачення – 2015» у Відні (Австрія).

Нагадаємо, у січні оприлюднили дизайн сцени від Флоріана Відера (Florian Wieder), який раніше був дизайнером сцен для конкурсу в Дюссельдорфі, Баку та Відні.

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