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Сім’я головного поліцейського Кіровоградщини скуповувала авто перед новорічним столом за ціною брухту

14 Березня 2017

Керівник Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Сергій Кондрашенко придбав автомобіль Toyota Land Cruiser 2006 року за 45 тис грн. На ринку вартість такого авто починається з у сім разів вищої ціни.

Про це пише Центр медіа розслідувань «Прозоро» з посиланням на декларацію поліцейського.

З публічних оголошень відомо, що вартість Toyota Land Cruiser 2006 року випуску як у поліцейського випуску стартує від $13 тис і досягає майже  $50 тис. Ціна залежать від стану та модифікації автомобіля.

В один день з Кондрашенком новий автомобіль купила і його дружина  – Nissan juke 2012 року випуску. У самій декларації дружина поліцейського не вказала вартість покупки, однак в розділі «Видатки та правочини суб’єкта декларування» за звітний період вказано дві покупки сім’єю рухомого майна – на 45 та 50 тис грн. Схоже що друга цифра і є вартістю Nissan juke 2012 року випуску. На ринку ціни на таке авто  починається з $12 тис.

Обидві автівки були куплені в 31 грудня 2016 року – в суботу напередодні нового року. В цей же день родина стала власником квартира площею 64 кв м та земельної ділянки 708 кв м в Кропивницькому.

У порівнянні з попереднім роком в 2016-му Сергій Кондрашенко значно збільшив свої статки: у декларації головного поліцейського області з’явилися дві квартири, та дві земельні ділянки в Кропивницькому, а також земельна ділянка в с. Цвітне Олександрівського району. Зарплатня Сергія Кондрашенка у 2016 році становила 260 тис грн. Дохід дружини поліцейського торік склав 388 тис грн з урахуванням пенсії, страхових виплат та доходу від відчуження майна.

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