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«Одесаобленерго» відписало 62 мільйони на компактну підстанцію в центрі Одеси

14 Березня 2017

ПАТ «Одесаобленерго» 7 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Електротехнічна компанія «Система» електрошафи КРУЕ-110 кВ для підстанції ПС «Ювілейна» за 62,04 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 р. поставлять комплекс «КРУЕ-110 кВ – Силовий трансформатор» у складі:

  • комплексна розподільча установка 110 кВ з елегазовою ізоляцією (2 комірки з вимикачем) типу GT01;
  • два силових трифазних трансформатора з РПН, розщепленою обмоткою низької напруги, потужністю 25 МВА, номінальна напруга 115/6,3/6,3 кВ типу HOSV 25000/110;
  • комплект елегазового шинопроводу 110 кВ типу GT01;
  • послуги шеф-монтажних робіт для встановлення.

Питома вартість трансформаторів з урахуванням решти обладнання становить $46,3 тис за один МегаВольтАмпер потужності.

Це дорожче від інших тендерних цін на трансформатори такої потужності. Але компактна підстанція КРУЕ коштує більше, ніж відкриті та закриті підстанції, які займають більше місця. ПС «Ювілейна» розташована у двоповерховій будівлі в районі Старобазарного скверу та обслуговує споживачів історичного центру Одеси, району ринку «Привоз» і частини «Молдаванки».

Виробниками є компанії «CG Electric Systems Hungary Zrt.» (Угорщина) та «Crompton Greaves Ltd.» (Індія). Гарантійний строк становить два роки з моменту поставки.

Ціна угоди на 0,3% нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 62,20 млн грн.

Єдиним конкурентом переможця було івано-франківське ТОВ «Електросвіт» Сергія Бикова із різницею в ціні 0,003%.

Нині київська «Електротехнічна компанія «Система» записана на латвійську фірму «ЕК «Система». Кінцевими бенефіціарами є брати Борис і Марк Адамовські, а директором – В’ячеслав Ігорович Кириленко (не плутати з екс-міністром культури В’ячеславом Анатолійовичем Кириленком).

Раніше засновником була фірма «Сі.Джі.Джі.Глобал Лімітед» із Гонконгу. За даними Гонконгзького реєстру, власниками «C.G.G.Global limited» зі статутним фондом 10 тис гонконзьких доларів є вірґінська «Quentin Dorward LTD» і панамська «Victoria Trading Corp.».

За даними панамського реєстру, станом на 2010 р. директорські функції компанії було покладено на три панамські офшори – «Cascado AG»,«Integri S.A.» і «Systemo AG». Усі вони є частиною глобальної павутини «прокладок», якими в той чи інший час номінально керували латвійці Стан Горін та Ерік Ванагельс, відомі за історією з «вишкою Бойка».

Основним власником «Одесаобленерго» є група «VS Energy» екс-депутата російської Держдуми Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як «лужниківські».

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