Новокаховці мають найдорожчий Бісопролол, який отримують у комунальній аптеці під виглядом безкоштовного

14 Березня 2017
КЗ «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» закуповує найдорожчий в Україні препарат для пониження тиску Бісопролол в дозуванні 5 мг №10×3 у блістерах – по 16,19 грн. за упаковку, що на третину дорожче від більшості інших держзакупівель.
Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з жовтня 2016 року.
Постачальником без тендеру обрано комунальне підприємство «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради». Угоду вартістю 439 тис грн. укладено 16 січня. Предметом закупівлі вказано «відшкодування понесених витрат по відпуску медикаментів на безоплатній основі за пільговими рецептами».
Керівником лікарні є Ігор Гайдаманчук, який у 2015 році балотувався до Новокаховської міськради від партії «Відродження».
Трохи дешевше коштував Бісопролол у такому ж дозуванні Новопсковському районному територіальному медичному об’єднанню (Луганська область). Згідно угоди від 2 лютого з КП «Луганська обласна «Фармація Північ», препарат обійшовся у 16,01 грн. за упаковку. РТМО очолює Сергій Мага, який у 2010 році був обраний депутатом Новопсковської райради від Партії регіонів.
Абсолютна більшість інших замовників у цей період купували Бісопролол у діапазоні 11-12 гривень. Це відповідає вартості препаратів від українських виробників «Астрафарм» та «Київський вітамінний завод», внесеній у проект референтних цін по Україні Міністерства охорони здоров’я.
|Замовник
|Ціна з ПДВ, грн.
|Продавець
|Дата договору
|КЗ «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»
|16,19
|КП «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради»
|16.01.2017
|Новопсковське РТМО
|16,01
|КП «Луганська обласна «Фармація Північ»
|02.02.2017
|КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 «Шевченківського району міста Києва
|14,56
|ТОВ Бадм-Б
|26.01.2017
|ДУ «Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області»
|14,41
|ТОВ «Аметрін ФК»
|19.12.2016
|Одеський геріатричний будинок – інтернат
|14,41
|ПП «САНА КО»
|10.02.2017
|КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області
|13,76
|КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207
|19.12.2016
|КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області
|13,76
|КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207
|19.12.2016
|Хустська районна лікарня
|13,51
|ТОВ «Хустфарм»
|20.02.2017
|КЗ Гадяцький ЦПМСД
|13,29
|ТОВ «БАДМ-Б»
|25.10.2016
|КЗ Ємільчинська Центральна Районна Лікарня Ємільчинської Районної Ради Житомирської Області
|12,87
|ПП фірма «Санітас»
|21.11.2016
|КЗ «Могилівський Геріатричний Пансіонат» Дор»
|12,83
|ТОВ «Своя аптека»
|23.01.2017
|Київський пансіонат ветеранів праці
|12,77
|ТОВ «Своя аптека»
|24.10.2016
|Житомирський Геріатричний Пансіонат Житомирської Обласної Ради
|12,71
|ТОВ «Восток-Фарм»
|21.11.2016
|КЗ «Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради»
|12,71
|ТОВ «Восток-Фарм»
|18.10.2016
|Закарпатський обласний наркологічний диспансер
|12,63
|ТОВ «Хустфарм»
|14.02.2017
|Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування
|12,42
|ТОВ «БАДМ-Б»
|06.02.2017
|Золочівський районний територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)
|12,42
|ТОВ «БаДМ»
|01.02.2017
|КЗ «Павлоградська міська лікарня №1»Дніпропетровської обласної ради»
|12,42
|ТОВ «БАДМ-Б»
|07.02.2017
|Херсонський слідчий ізолятор УДПтС України в Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі
|12,42
|ТОВ «БАДМ-Б»
|22.12.2016
|Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34)
|12,42
|ТОВ «БАДМ-Б»
|21.12.2016
|КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня ЗОР»
|12,42
|ТОВ «БАДМ-Б»
|13.12.2016
|Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34)
|12,42
|ТОВ «Бадм-Б»
|21.12.2016
|Дніпропетровська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№4)
|12,42
|ТОВ Бадм
|04.11.2016
|КУ «Міська лікарня №5» Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради
|12,42
|ТОВ «БАДМ-Б»
|13.12.2016
|КЗ «Нікопольська міська лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради»
|12,42
|ТОВ «БаДМ-Б»
|01.12.2016
|Дніпропетровська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№4)
|12,42
|ТОВ «БаДМ»
|04.11.2016
|КЗ «Нікопольська центральна районна лікарня»Дніпропетровської обласної ради»
|12,42
|ТОВ Бадм
|17.11.2016
|КЗ «Панасівський ГП « ДОР»
|12,42
|ТОВ «БаДМ»
|05.10.2016
|Сторожинецька ЦРЛ
|12,41
|ТОВ «БАДМ-Б»
|24.01.2017
|Кз «Новомосковська центральна районна лікарня» дніпропетровської обласної ради
|12,32
|ТОВ «Бадм-Б»
|13.02.2017
|Кз «Могилівський геріатричний пансіонат» дніпропетровської обласної ради»
|12,25
|ТОВ Бадм
|03.11.2016
|Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34)
|12,25
|ТОВ БаДМ
|09.11.2016
|ДУ «Кам’янська виправна колонія (№34)»
|12,25
|ТОВ «БаДМ»
|19.10.2016
|Кам’янська виправна колонія (№34)
|12,25
|ТОВ «БаДМ»
|20.09.2016
|КУ «Центральна районна лікарня»Житомирської райради
|12,24
|ТОВ Бадм
|01.11.2016
|КЗ «Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни»
|12,42
|ТОВ «БАДМ-Б»
|15.02.2017
|КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області
|11,23
|КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207
|19.12.2016
Tеги | Медицина
Футбол легитимизирует коррупцию и геополитический беспредел
11 Березня 2017
Як НАБУ і САП обіграли адвокатів Насірова з їх «лікарняною» стратегією
07 Березня 2017