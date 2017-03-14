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Новокаховці мають найдорожчий Бісопролол, який отримують у комунальній аптеці під виглядом безкоштовного

14 Березня 2017

КЗ «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» закуповує найдорожчий в Україні препарат для пониження тиску Бісопролол в дозуванні 5 мг №10×3 у блістерах – по 16,19 грн. за упаковку, що на третину дорожче від більшості інших держзакупівель.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з жовтня 2016 року.

Постачальником без тендеру обрано комунальне підприємство «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради». Угоду вартістю 439 тис грн. укладено 16 січня. Предметом закупівлі вказано «відшкодування понесених витрат по відпуску медикаментів на безоплатній основі за пільговими рецептами».

Керівником лікарні є Ігор Гайдаманчук, який у 2015 році балотувався до Новокаховської міськради від партії «Відродження».

Трохи дешевше коштував Бісопролол у такому ж дозуванні Новопсковському районному територіальному медичному об’єднанню (Луганська область). Згідно угоди від 2 лютого з  КП «Луганська обласна «Фармація Північ», препарат обійшовся у 16,01 грн. за упаковку. РТМО очолює Сергій Мага, який у 2010 році був обраний депутатом Новопсковської райради від Партії регіонів.

Абсолютна більшість інших замовників у цей період купували Бісопролол у діапазоні 11-12 гривень. Це відповідає вартості препаратів від українських виробників «Астрафарм» та «Київський вітамінний завод», внесеній у проект референтних цін по Україні Міністерства охорони здоров’я.

 

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору
КЗ «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» 16,19 КП «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради» 16.01.2017
Новопсковське РТМО 16,01 КП «Луганська обласна «Фармація Північ» 02.02.2017
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 «Шевченківського району міста Києва 14,56 ТОВ Бадм-Б 26.01.2017
ДУ «Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області» 14,41 ТОВ «Аметрін ФК» 19.12.2016
Одеський геріатричний будинок – інтернат 14,41 ПП «САНА КО» 10.02.2017
КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області 13,76 КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 19.12.2016
КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області 13,76 КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 19.12.2016
Хустська районна лікарня 13,51 ТОВ «Хустфарм» 20.02.2017
КЗ Гадяцький ЦПМСД 13,29 ТОВ «БАДМ-Б» 25.10.2016
КЗ Ємільчинська Центральна Районна Лікарня Ємільчинської Районної Ради Житомирської Області 12,87 ПП фірма «Санітас» 21.11.2016
КЗ «Могилівський Геріатричний Пансіонат» Дор» 12,83 ТОВ «Своя аптека» 23.01.2017
Київський пансіонат ветеранів праці 12,77 ТОВ «Своя аптека» 24.10.2016
Житомирський Геріатричний Пансіонат Житомирської Обласної Ради 12,71 ТОВ «Восток-Фарм» 21.11.2016
КЗ «Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради» 12,71 ТОВ «Восток-Фарм» 18.10.2016
Закарпатський обласний наркологічний диспансер 12,63 ТОВ «Хустфарм» 14.02.2017
Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування 12,42 ТОВ «БАДМ-Б» 06.02.2017
Золочівський районний територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) 12,42 ТОВ «БаДМ» 01.02.2017
КЗ «Павлоградська міська лікарня №1»Дніпропетровської обласної ради» 12,42 ТОВ «БАДМ-Б» 07.02.2017
Херсонський слідчий ізолятор УДПтС України в Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі 12,42 ТОВ «БАДМ-Б» 22.12.2016
Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34) 12,42 ТОВ «БАДМ-Б» 21.12.2016
КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня ЗОР» 12,42 ТОВ «БАДМ-Б» 13.12.2016
Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34) 12,42 ТОВ «Бадм-Б» 21.12.2016
Дніпропетровська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№4) 12,42 ТОВ Бадм 04.11.2016
КУ «Міська лікарня №5» Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради 12,42 ТОВ «БАДМ-Б» 13.12.2016
КЗ «Нікопольська міська лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради» 12,42 ТОВ «БаДМ-Б» 01.12.2016
Дніпропетровська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№4) 12,42 ТОВ «БаДМ» 04.11.2016
КЗ «Нікопольська центральна районна лікарня»Дніпропетровської обласної ради» 12,42 ТОВ Бадм 17.11.2016
КЗ «Панасівський ГП « ДОР» 12,42 ТОВ «БаДМ» 05.10.2016
Сторожинецька ЦРЛ 12,41 ТОВ «БАДМ-Б» 24.01.2017
Кз «Новомосковська центральна районна лікарня» дніпропетровської обласної ради 12,32 ТОВ «Бадм-Б» 13.02.2017
Кз «Могилівський геріатричний пансіонат» дніпропетровської обласної ради» 12,25 ТОВ Бадм 03.11.2016
Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34) 12,25 ТОВ БаДМ 09.11.2016
ДУ «Кам’янська виправна колонія (№34)» 12,25 ТОВ «БаДМ» 19.10.2016
Кам’янська виправна колонія (№34) 12,25 ТОВ «БаДМ» 20.09.2016
КУ «Центральна районна лікарня»Житомирської райради 12,24 ТОВ Бадм 01.11.2016
КЗ «Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни» 12,42 ТОВ «БАДМ-Б» 15.02.2017
КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області 11,23 КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 19.12.2016

 

 

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