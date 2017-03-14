Новокаховці мають найдорожчий Бісопролол, який отримують у комунальній аптеці під виглядом безкоштовного

КЗ «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» закуповує найдорожчий в Україні препарат для пониження тиску Бісопролол в дозуванні 5 мг №10×3 у блістерах – по 16,19 грн. за упаковку, що на третину дорожче від більшості інших держзакупівель.

Про це свідчать дані моніторингу «Наших грошей» фармацевтичних закупівель у системі «Прозорро» з жовтня 2016 року.

Постачальником без тендеру обрано комунальне підприємство «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради». Угоду вартістю 439 тис грн. укладено 16 січня. Предметом закупівлі вказано «відшкодування понесених витрат по відпуску медикаментів на безоплатній основі за пільговими рецептами».

Керівником лікарні є Ігор Гайдаманчук, який у 2015 році балотувався до Новокаховської міськради від партії «Відродження».

Трохи дешевше коштував Бісопролол у такому ж дозуванні Новопсковському районному територіальному медичному об’єднанню (Луганська область). Згідно угоди від 2 лютого з КП «Луганська обласна «Фармація Північ», препарат обійшовся у 16,01 грн. за упаковку. РТМО очолює Сергій Мага, який у 2010 році був обраний депутатом Новопсковської райради від Партії регіонів.

Абсолютна більшість інших замовників у цей період купували Бісопролол у діапазоні 11-12 гривень. Це відповідає вартості препаратів від українських виробників «Астрафарм» та «Київський вітамінний завод», внесеній у проект референтних цін по Україні Міністерства охорони здоров’я.

Замовник Ціна з ПДВ, грн. Продавець Дата договору КЗ «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» 16,19 КП «Центральна міська аптека Новокаховської міської ради» 16.01.2017 Новопсковське РТМО 16,01 КП «Луганська обласна «Фармація Північ» 02.02.2017 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 «Шевченківського району міста Києва 14,56 ТОВ Бадм-Б 26.01.2017 ДУ «Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Харківській області» 14,41 ТОВ «Аметрін ФК» 19.12.2016 Одеський геріатричний будинок – інтернат 14,41 ПП «САНА КО» 10.02.2017 КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області 13,76 КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 19.12.2016 КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області 13,76 КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 19.12.2016 Хустська районна лікарня 13,51 ТОВ «Хустфарм» 20.02.2017 КЗ Гадяцький ЦПМСД 13,29 ТОВ «БАДМ-Б» 25.10.2016 КЗ Ємільчинська Центральна Районна Лікарня Ємільчинської Районної Ради Житомирської Області 12,87 ПП фірма «Санітас» 21.11.2016 КЗ «Могилівський Геріатричний Пансіонат» Дор» 12,83 ТОВ «Своя аптека» 23.01.2017 Київський пансіонат ветеранів праці 12,77 ТОВ «Своя аптека» 24.10.2016 Житомирський Геріатричний Пансіонат Житомирської Обласної Ради 12,71 ТОВ «Восток-Фарм» 21.11.2016 КЗ «Панасівський геріатричний пансіонат Дніпропетровської обласної ради» 12,71 ТОВ «Восток-Фарм» 18.10.2016 Закарпатський обласний наркологічний диспансер 12,63 ТОВ «Хустфарм» 14.02.2017 Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування 12,42 ТОВ «БАДМ-Б» 06.02.2017 Золочівський районний територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) 12,42 ТОВ «БаДМ» 01.02.2017 КЗ «Павлоградська міська лікарня №1»Дніпропетровської обласної ради» 12,42 ТОВ «БАДМ-Б» 07.02.2017 Херсонський слідчий ізолятор УДПтС України в Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі 12,42 ТОВ «БАДМ-Б» 22.12.2016 Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34) 12,42 ТОВ «БАДМ-Б» 21.12.2016 КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня ЗОР» 12,42 ТОВ «БАДМ-Б» 13.12.2016 Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34) 12,42 ТОВ «Бадм-Б» 21.12.2016 Дніпропетровська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№4) 12,42 ТОВ Бадм 04.11.2016 КУ «Міська лікарня №5» Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради 12,42 ТОВ «БАДМ-Б» 13.12.2016 КЗ «Нікопольська міська лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради» 12,42 ТОВ «БаДМ-Б» 01.12.2016 Дніпропетровська установа виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№4) 12,42 ТОВ «БаДМ» 04.11.2016 КЗ «Нікопольська центральна районна лікарня»Дніпропетровської обласної ради» 12,42 ТОВ Бадм 17.11.2016 КЗ «Панасівський ГП « ДОР» 12,42 ТОВ «БаДМ» 05.10.2016 Сторожинецька ЦРЛ 12,41 ТОВ «БАДМ-Б» 24.01.2017 Кз «Новомосковська центральна районна лікарня» дніпропетровської обласної ради 12,32 ТОВ «Бадм-Б» 13.02.2017 Кз «Могилівський геріатричний пансіонат» дніпропетровської обласної ради» 12,25 ТОВ Бадм 03.11.2016 Дніпродзержинська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області (№34) 12,25 ТОВ БаДМ 09.11.2016 ДУ «Кам’янська виправна колонія (№34)» 12,25 ТОВ «БаДМ» 19.10.2016 Кам’янська виправна колонія (№34) 12,25 ТОВ «БаДМ» 20.09.2016 КУ «Центральна районна лікарня»Житомирської райради 12,24 ТОВ Бадм 01.11.2016 КЗ «Дніпропетровський обласний госпіталь ветеранів війни» 12,42 ТОВ «БАДМ-Б» 15.02.2017 КУ «Мелітопольська міська лікарня планового лікування» Мелітопольської міської ради Запорізької області 11,23 КП «Центральна міська аптека№171» Аптека № 207 19.12.2016

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