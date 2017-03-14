«Ленінська кузня» Порошенка виступила «прокладкою» для ремонту «Гетьмана Сагайдачного» за 15 мільйонів

Військова частина А0456 (Одеса) 11 березня за результатами тендеру замовила ПАТ «Завод «Ленінська кузня» ремонтних послуг на 14,50 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 21 червня виконають доковий ремонт корпусної, механічної та електричної частин військового корабля проекту 1135.1, а саме фрегата «Гетьман Сагайдачний» – флагмана Військово-морських сил України.

Нормогодина коштує 44 грн. У цілому на заробітну плату піде 1,41 млн грн., або 9,7% вартості підряду. На прибуток відведено 743 тис грн., що становить 5% від суми угоди.

Ціна угоди на 2,6% нижча від очікуваної вартості, яка становила 14,89 млн грн.

«Ленінська кузня» базується у Києві. А фрегат базується у Одесі і потрапити у Київ може хіба що повітрям, оскільки глибина Дніпра не дозволяє проплисти бойовому кораблю.

Раніше видання «Думская» повідомило, що «Ленінська кузня» 24 січня уклала угоду з ПАТ «Іллічівський судоремонтний завод» про те, що президентська фірма буде ремонтувати військові кораблі на виробничих потужностях підприємства у Чорноморську за 10% від вартості тендеру.

Також видання «Корабелов.Инфо» 7 березня писало з посиланням на Федора Левченка, що представники «Ленінської кузні» приїжджали на ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» вести переговори про субпідряд щодо ремонту судна в сухому доці. Однак усе рухоме і нерухоме майно збанкрутілого наприкінці 2015 року «Океану» арештоване, тому він не може офіційно прийняти корабель на ремонт.

Загалом на ремонт і модернізацію фрегата за програмою «Розвиток озброєння та військової техніки Збройних сил» на 2017 рік передбачено 91 млн грн. Зокрема артилерійське озброєння планують відремонтувати у ДП ДВТП «Граніт» ДК «Укроборонпром» за 798 тис грн.

Нині єдиним конкурентом із різницею в ціні 1,8% було ТОВ суднобудівна судоремонтна компанія «Миколаївська верф» Івана Вішнякова зі статутним капіталом 1 тис грн. При цьому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Пакет із 83% акцій «Заводу «Ленінська кузня» має «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм ессетс кепітал» президента України Петра Порошенка. Саме в цей фонд Порошенко передав свої бізнес-активи задля формального дотримання закону про розділення бізнесу і держслужби.

Ще 11,5% належить ПАТ «ЗНКІФ «ВІК» нардепа Ігоря Кононенка, замголови фракції «Блоку Петра Порошенка».

Завод «Океан» належить кіпрській фірмі «Зонел Оперейшинз Лмітед» («Zonel Operations Ltd»). За даними видання «НикВести», вона подала в Печерський районний суд Києва заяву з проханням передати їй усе майно заводу. Розгляд призначено на 14 березня.

Нагадаємо, Генпрокуратура розслідує справу про оборудки посадовців «Океану» на користь структур нардепа Вадима Новинського («Опозиційний блок»).

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