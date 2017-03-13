За півроку магній для комбінату Фірташа від оточення Фірташа подорожчав на 28%

ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 9 березня за результатами тендерів замовила ТОВ «Титан України» магнію на 43,85 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року поставлять 406 т магнію МГ-90 по 108 тис грн. за тонну.

У серпні 2016 року його купували у цієї ж фірми на 28% дешевше – по 77 236 грн./т.

Ціна нинішньої угоди майже на п’ять відсотків нижча від очікуваної вартості закупівлі, яка становила 46,00 млн грн.

Єдиним конкурентом із вищою на відсоток ціною було ТОВ «Концерн Єврометал», причому обидва учасника не знижували ціну під час аукціону. Засновниками цієї дніпровської фірми є Веніамін та Олена Бузун, а директором – Роман Янчук. Вона не вигравала тендерів, але вже змагалась із переможцем на торішньому тендері щодо магнію.

Фірма «Титан України» раніше була записана на Миколу Миколайовича Михайлова. Особа з таким ПІБ відома як помічник народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Нечаєва, який був головою правління ЗАТ «Кримський Титан» Дмитра Фірташа. Нині «Титан України» оформлено на кіпрську компанію «Фебрі Трейдінг Лімітед», а директором є Петро Дишловий.

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