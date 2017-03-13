Суд призначив 3 роки умовно підприємцю, який отримав 23 тисячі за невиконаний ремонт сільського дитсадка

Суд визнав винним приватного підприємця Сергія Міщенка у привласненні 23,5 тис грн. бюджетних коштів сільради і засудив його до 3 років і 3 місяців обмеження волі умовно. Про це свідчить вирок Хорольського районного суду Полтавської області від 28 лютого.

У 2013 році Покровськобагачанська сільська рада Полтавської області замовила ФОП Сергій Міщенко ремонт фасаду приміщення місцевого дитячого навчального закладу «Берізка» у с. Покровській Багачці Хорольського району за 23,5 тис грн.

На підставі актів виконаних робіт підприємець отримав від сільради кошти. Втім, Міщенко ремонт не зробив і відповідно вніс до документів неправдиві відомості. Таким чином, він спричинив збитки бюджету сільради на 23,5 тис грн.

Міщенко визнав свою вину і активно сприяв розкриттю злочину. Суд призначив йому покарання у вигляді 3 років і 3 місяців обмеження волі з іспитовим строком 1 рік з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 1 рік 3 місяці.

Крім того, суд стягнув з Міщенка 23,5 тис грн. матеріальних збитків на користь Покровськобагачанської сільської ради.

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