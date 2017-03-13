СБУ отримало доступ до рахунків замдиректора «Індару» по справі за відмивання злочинних коштів

Суд дозволив провести позапланову перевірку ПрАТ «По виробництву інсулінів «Індар» та перевірити банківські рахунки замголови правління підприємства в рамках кримінального провадження про легалізацію доходів. Про це повідомляється у низці рішень Шевченківського райсуду Києва, датованих січнем 2017 року.

СБУ і Генпрокуратура ведуть провадження №22015000000000251, порушене за ознаками ч.3 ст. 209 КК України про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою.

Справа стосується періоду 2012-2016 років, коли службові особи «Індару», а також ТОВ «МВВ Інструментс», ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг», ТОВ «Науково-інженерна медико-фармацевтична асоціація «Рідан» та ін., діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великому розмірі.

Схема полягає у закупівлі «Індаром» очищеної сировини компанії «Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd» (Китай) під виглядом неочищеної у афільованої структури – фірми «МВВ Інструментс». Директором останньої фірми є Тетяна Хейломська, донька замголови правління «Індару» Олександра Хейломського та Наталі Шолойко, заступниці директора з реєстрації та фармаконагляду Державного експертного центру МОЗ.

«Зокрема, за період коли ПрАТ «Індар» закуповувало сировину компанії «Tonghua Dongbaoimport&Export Co Ltd» (Китай) без посередників, на користь держави за 2014 рік у 2015 році сплачено дивідендів у розмірі 26 608 618,27 грн., а вже за 2015 рік, у 2016 році сплачено дивідендів у розмірі лише 4 491 935,87 грн.», – вказують слідчі.

Відтак падіння дивідендів склало 22,11 млн грн.

Разом з тим, «Індар» протягом 2015 – 2016 років перерахував трохи більшу суму на рахунок «МВВ Інструментс»: 20,00 млн. грн. нібито за договором переведення права вимоги, 2,30 млн грн. у якості надання поворотної фінансової допомоги, 1,35 млн грн. за послуги реєстрації.

В подальшому отримані від «Індару» грош з рахунку «МВВ Інструментс»:

знімаються готівкою з призначенням «Повернення зворотної позики» (в період серпень 2015 – вересень 2016 року таким чином обготівковано понад 19 млн. грн.);

перераховуються на користь ТОВ «НІМФА «Рідан» за крихту базальтову (в період серпень 2015 року – листопад 2016 року перераховано 6 млн. грн., і це за умови, що вартість крихти базальтової становить 70 грн. за 1 м3 і 1 300 грн. за тонну, у справі у цьому зв’язку згадується ПАТ «Івано-Долинський спецкар’єр»);

перераховуються на користь ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг» за послуги бухгалтерського обліку (в період жовтень 2015 року – липень 2016 року перераховано 3,5 млн. грн.);

перераховуються на банківські рахунки заступника голови правління «Індару» та його доньки, директорки «МВВ Інструментс».

З огляду на це суд дав слідству низку дозволів. У тому числі на доступ до банківських рахунків вказаних фірм та Хейломського.

Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками доручено провести позапланову виїзну перевірку дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами ПрАТ «Індар» у період 2014-2016 років.

Податківцям було доручено провести податкову перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Медико-фармацевтична компанія «Рідан-Інжиніринг».

Усі вказані у справі компанії пов’язані між собою.

ТОВ «МВВ Інструментс» засновано Яною Хейфец і Борисом Хейломським, батько замголови правління «Індару». Директоркою є Тетяна Хейломська.

ТОВ «НІМФА «Рідан» і ТОВ «МФК «Рідан-Інжиніринг» засновано Олександром Хейломським і Любов’ю Вишневською, головою правління «Індару». При цьому Вишневська також є керівником обох фірм.

Також Вишневська та О.Хейломський відомі як члени наглядової ради ПАТ «Івано-Долинський спецкар’єр» і є співвласниками цієї компанії через фірми «Рідан» та «Рідан-інжиніринг», що є акціонерами кар’єру.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ в рамках цього ж кримінального провадження підозрює менеджмент «Індару» у заволодінні держкоштами на суму 490 млн грн. на завищенні закупівельної ціни на китайську сировину.

71% акцій «Індару» належить державі в особі держкомпанії «Укрмедпром». З минулого року 29% акцій підприємства належить кіпрському офшору «Luraq Investments Limited». За даними сайту Pharma.net.ua, цей офшор належить «Грузинській промисловій групі» (Georgian Industrial Group, GIG) Давида Бежуашвілі. Його називають братом колишнього міністра оборони Грузії.

Також Бежуашвілі по низці фірм міг бути пов’язаний з самою Любов’ю Вишневською. Одна з його українських фірм ТОВ «Українська енергетична компанія» раніше називалась «Енергоагропромпостач» і належала Віктору Вишневському, батьку керівника «Індару».

У свою чергу «Енергоагропромпостач» є співзасновником іншої фірми ТОВ «Астрамед», де ще одним співзасновником було ТОВ «Моренго» народного депутата Олександра Супруненка та його брата В’ячеслава Супруненка, колишнього зятя екс-мера Києва Леоніда Черновецького. При цьому Черновецький вже кілька років живе у Грузії, звідки походить і Бежуашвілі.

Нагадаємо, весною 2014 року міністр МОЗ Олександр Мусій хотів звільнити Вишневську, яка очолювала «Індар» з часів Януковича. За словами Мусія, в усіх схемах був задіяний януковичевський заступник міністра Роман Богачов. Наглядову раду «Індару» тоді очолював Дмитро Політіко, однокурсник Богачова.

Однак тоді міністру не вдалось звільнити Вишневську, а щодо Богачова жодних даних про затримання чи арешт не було.

За часів Януковича «Індар» став одним з найбільших переможців державних закупівель. Першим підрядом стали 15,17 млн грн від МОЗу на постачання тест-смужок для глюкометрів. Ці гроші через латвійський банк було виведено на британську фірму «Altona Trade Agency LLP», засновану двома белізькими офшорами.

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