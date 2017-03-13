Парламентський готель купив у «Скидки» таємні телевізори на 300 тисяч

13 Березня 2017
ДП «Готельний комплекс «Національний» Управління справами Апарату Верховної Ради України 1 березня уклало дві угоди про закупівлю телевізорів на загальну суму 300 тис грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».
ТОВ «Ланта-Р» за половину суми поставить дев’ять телевізорів із діагоналлю екрану 43 дюйми по 16 667 грн.
Іншу половину отримає ТОВ «Скидка – 10» за 18 телевізорів із діагоналлю екрану 32 дюйми по 8 333 грн.
Вартість кожної угоди менша від порогу в 200 тис грн., після якого готель мав би проводити відкриті торги зі щонайменше двома учасниками. Зменшення очікуваної ціни закупівлі нижче порогу дозволило провести закупівлі, уклавши договори з непрозоро обраними підрядниками. Ані договори, ані файли звітів про їх підписання не були опубліковані, тому виробник, модель та умови поставки телевізорів невідомі.
Обидві київські фірми вперше отримали держпідряди.
Власником «Ланта-Р» є Дмитро Ревович Тен із Черкас, а директором – Олександр Петрович Репеха.
Дмитро Тен керує фірмою «Скидка – 10», заснованою Олександром Ревовичем та Оленою Петрівною Тен, власницею ПП «ІПС». Підписантом значиться Ольга Титаренко.
Олександру та Олені Тен належить ще одна фірма зі схожою назвою – ТОВ «Скидка», яке володіє однойменним інтернет-магазином електроніки та побутової техніки.
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