Одеська ОДА заплатила «земельниці» Кличка 11 мільйонів за екодослідження, яке обійшлося в 370 тисяч

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СБУ підозрює посадових осіб TOB «Регнум Оріс» у привласненні 10,40 млн грн., які підприємство отримало від департаменту екології та природних ресурсів Одеської облдержадміністрації за дослідження води та ґрунту в рамках спільного українсько-молдовсько-румунського проекту щодо збереження Дунаю.

Про це свідчить ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 2 березня, куди слідчі в ОВС СВ УСБУ в Одеській області звернулися з клопотанням в рамках кримінального провадження № 42017160000000070 від 26.01.2017.

За даними слідства, протягом 2016 року Європейський Союз через Міністерство регіонального розвитку і державного управління Румунії фінансував програму прикордонного співробітництва «Україна-Румунія-Молдова» по кільком напрямкам наукових досліджень: підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; оцінка ризиків для здоров’я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення джерел забруднення ґрунту та води.

В Україні виконавцем спільного проекту, вартість якого склав 4,39 млн євро (грант для нашої країни), був департамент екології та природних ресурсів Одеської ОДА.

У квітні 2016 р. департамент ОДА за результатами тендеру замовив TOB «Регнум Оріс» за 10,78 млн грн. послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння за 4 етапами:

  • відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води;
  • оцінка ризиків для здоров’я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води;
  • підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками;
  • система довгострокового моніторингу та оцінки ризику.

Як встановили слідчі, ще за місяць до отримання замовлення від ОДА «Регнум Оріс» уклав договір з держустановою «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби» про виконання першого етапу наукового дослідження. Субпідрядник виконав роботи за 296 тис грн. Для реалізації наступних трьох етапів дослідження «Регнум Оріс» уклав угоди з 9 фахівцями Одеського державного екологічного університету, яким заплатив 81 тис грн. Усього фірма витратила 377 тис грн.

В подальшому «Регнум Оріс» надав департаменту ОДА акти виконаних робіт на 10,78 млн грн., і отримав усю суму. Таким чином, слідчі вважають, що фірма-підрядник привласнила 10,40 млн грн.

Суд надав слідчим СБУ доступ до угоди про екологічні дослідження та супровідних документів, які знаходяться в департаменті ОДА, та до банківського рахунку і іншої документації «Регнум Оріс».

Засновником та керівником київської TOB «Регнум Оріс» є Олена Реутова. З 2016 року вона очолює комунальне підприємство «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі». В своїй декларації за 2015 рік Реутова вказала «Регнум Оріс», а також зазначила, що разом з чоловіком Михайлом Гусєвим володіє акціями ПрАТ «Кварк +» та ПрАТ «Сімплекс».

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