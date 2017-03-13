Комунальники в Сумах орендують для свого директора кредитний позашляховик його дружини

КП «Шляхрембуд» Сумської міської через схему з орендою виплачує кредит за автомобіль дружині свого директора, який і користується автівкою.

Про це йдеться в програмі «Під прицілом» UA.Sumy.

В листопаді 2012 року Олександра Лозов’ягіна уклала з ПАТ «Креді Агріколь Банк» кредитний договір на придбання Toyota Land Cruiser вартістю 742 тис грн. Через два дні Лозов’ягіна уклала договір з директором «Шляхрембуд» Олександром Вегерою, за яким віддала авто в оренду. Щомісячну оренду плату в 10,4 тис грн. комунальне підприємство виплачує на поточний рахунок Лозов’ягіної в «Креді Агріколь Банк». Крім того, КП компенсує їй всі витрати, які пов’язані зі страхуванням, ремонтом, заміною запчастин.

В 2014 році Лозов’ягіна офіційно стала дружиною Вегери, комунальне підприємство продовжило платити їй за оренду коштовного авто.

За цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження, але потім справу закрили. В прокуратурі пояснили, що ще два роки тому Держфінспекція провела перевірку оренди автомобіля і не знайшла порушень. Тоді ревізори заявили, що комунальне підприємство вправі вести самостійну господарську діяльність, з цими висновками погодилися і прокуратурі.

Але прокурори вирішили, що Вегера порушив Адміністративний кодекс, адже раніше за схожою схемою орендувався Nissan X-Trail. Щоправда, строк притягнення Вегери до адмінвідповідальності незабаром закінчується.

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