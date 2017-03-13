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Харків’яни виграли 90 мільйонів на утримання доріг Полтавщини з коштовними сіллю і піском

13 Березня 2017

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради 6 березня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Механізований будівельний центр» про послуги з утримання доріг, об’єктів благоустрою і зелених насаджень на 90,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На поточний рік замовили зимове і літнє утримання, прибирання сміття, ліквідацію стихійних звалищ, очищення мереж зливової каналізації, а також завезення піску на дитячі майданчики та інші території.

За кошторисом, звичайна сіль коштує 1 377 грн., а сіль із протизлежувальною добавкою – 1 662 грн за тонну. Це відповідає найвищим тендерним цінам на сіль для посипання доріг у вересні 2016 року – лютому 2017 року.

Пісок коштує 218 грн. за кубометр, тоді як на будівельних тендерах його ціни вдвічі-втричі нижчі.

«Механізований будівельний центр» зареєстровано у Харкові на Олександра Яковенка, директором є Микола Мирошниченко. Усього з лютого 2015 року фірма виграла торгів на 120,73 млн грн.

Яковенко також володіє харківським ТОВ «Променергобуд Україна», яким керує Олександр Кураксін. Воно вказувало на тендерах номер телефону (057) 731-20-76, яким користувалося ПП «Харківспецбудмеханізація-7» Інни Морозової.

Фірмою «Харківспецбудмеханізація-7» раніше керував Олександр Дуравкін – засновник харківського ТОВ «Будгарант-7», яке неодноразово програвало нинішньому єдиному конкуренту – ПАТ «Управління механізації будівництва №23» Олексiя Абросiмова, Юрія та Олени Шляхти з Полтавщини.

Цього разу «УМБ №23» пропонувало на 0,07% нижчу ціну. Однак його відхилили через не подані документи переможця та довідку про відсутність податкової заборгованості.

Юрій Шляхта – екс-депутат Харківської облради («Батьківщина»). У 2015 році він ішов у Харківську міськраду від партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

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