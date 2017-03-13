Енергетики Шкрібляка за 138 мільйонів замовили новачку вугілля з 15% «роттердамських чайових»

ТОВ «Сумитеплоенерго» 7 березня уклало угоду з ТОВ «Енерговуглеснаб» про закупівлю вугілля на 138,40 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовлено 80 тис т вугілля не вказаної марки по 1 730 грн. за тонну.

За даними ДП «Енергоринок», тариф теплових енергостанцій з наростаючим підсумком з 1 лютого становив 1,48 грн./МВт*г. По формулі «Роттердам+» цей тариф покриває вартість вугілля приблизно 2000 грн/т. Це майже на 15% більше, ніж вугілля фактично коштує енергетикам.

Ані договір, ані файл звіту про його підписання не були оприлюднені.

Засновником створеної рік тому маріупольської фірми «Енерговуглеснаб» є Андрій Трубіцин із Хрустального (Красний Луч) Луганської області.

Він володів ліквідованим краматорським ТОВ «Торговий дім «Антрацитвуглеінвест». Номер телефону того 0642347344 також використовували ТОВ «Торгово-промислова компанія «Укрвуглепостачання» Олександра Лосєва, ТОВ «Вуглеснабсервіс-Донбас» Олександра Чекмарьова, ТОВ «ДК «Ровенькиантрацитенерговугілля» Романа Білоусова і Віталія Кириченка, а також ТОВ «Науково-виробнича компанія «Лучвугледобування», записане на кіпрську компанію «Метехро Limited».

Жодна зі згаданих фірм не вигравала державних тендерів.

Нагадаємо, «Сумитеплоенерго» належить кіпрським офшорами «Андрат Холдінгс Лімітед» і «Ваіда Ентерпрайсіз Лімітед», а кінцевим бенефіціаром є екс-нардеп від НУНС Анатолій Шкрібляк.

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