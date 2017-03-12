Залізниця за півроку розіграла 54 мільйони між людьми Гіршфельда і «прокладкою»

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ТОВ «УПЕК Трейдинг» з 28 вересня отримало підрядів вагоноремонтних заводів ПАТ «Українська залізниця» на загальну суму 54,00 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Філія «Дарницький вагоноремонтний завод» замовила підшипників і полотен кришки люка напіввагона – на 29,03 млн грн., а філія «Панютинський вагоноремонтний завод» – на 24,97 млн грн.

Причому «ПВРЗ» у вересні 2016 року придбало полотна (кр. УM 0042.00.00.00.0-04) по 1 920 грн./шт., а «ДВРЗ» у березні 2017 року – вже по 2 699 грн./шт. Різниця між цінами становить чверть. Однак відстань доставки від виробничих потужностей УПЕК на Харківщині до першого заводу в Лозовій Харківської області значно менша, ніж до другого заводу в Києві.

На тендерах щодо підшипників єдиним конкурентом було ТОВ «Автотрансагентство», а щодо полотен – ТОВ «Глобалкомерц».

«УПЕК Трейдинг» зареєстроване на Олександра Гараська, Юлію Петрик, Наталію Дубину, Катерину Князєву і Наталію Ніконенко. Фірма входить до групи УПЕК нардепа Анатолія Гіршфельда («Воля народу»), яка є найбільшим українським виробником підшипників. Син Гіршфельда Роман працює директором по маркетингу і продажами в «УПЕК трейдинг».

«Автотрансагенство» записане на Валерія Воробйова, Валерія Булавіна та Оксану Овсяник. Остання також керує ТОВ «Українське конструкторське бюро трансмісій і шасі», яке належить ПАТ «У.П.Е.К.», та відома як керівник будинку культури Харківського підшипникового заводу.

Засновником харківського «Глобалкомерцу» значиться Віталій Шевченко з Донецька. Сайт «Zалізниця без корупції» пише з посиланням на «YouControl», що фірма має у штаті двох працівників, а всі її доходи складаються з державних замовлень. Із червня 2016 року вона отримала підрядів принаймні на 49,84 млн грн.

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