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Українські фірми росіян розіграли 106 мільйонів «Енергоатому» на електрообладнання

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ДП «НАЕК «Енергоатом» 6 березня за результатами тендерів  уклало дві угоди з ТОВ «Високовольтний союз – РЗВА» про поставку вакуумних вимикачів для Запорізької АЕС на загальну суму 105,52 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Замовлено 20 вимикачів типу ВР6В-6-40/3150У2 по 846 тис грн. і 162 вимикачів типу ВР6В-6-40/1600У2 по 547 тис грн.

У серпні 2012 року атомники купували їх у ТОВ «РЗВА-Електрик» на 62% дешевше – відповідно по 315 тис грн. і 217 тис грн. Відтоді курс долара зріс щонайменше втричі.

Рівненська фірма «Високовольтний союз – РЗВА» зареєстрована на кіпрську «Юнако Ассет Менеджмент Лімітед». Кінцевими бенефіціарами є росіяни Денис Тасаков, який живе в Естонії, та Сергій Петров, який живе в Києві. Вони володіють групою компаній «Юнако», створеною на базі групи «Уралінвестенерго».

Раніше засновником переможця був інший кіпрський офшор «Малінко лімітед», що контролювався російським виробником електрообладнання «Високовольтний союз» із тієї ж групи «Юнако».

Єдиним конкурентом було львівське ДочП «Електротехізоляція» міжнародної компанії «Віолі Комершел Інк» (Сейшели), бенефіціаром якого є Ару Міхель з Естонії. Він разом зі згаданим Сергієм Петровим є бенефіціаром ПрАТ «Львівський ізоляторний завод» через ТОВ «Львівська ізоляторна компанія» із тієї ж групи «Юнако».

У соцмережі «LinkedIn» Aru Mihkel значиться менеджером із продажу холдингу «Global Insulator Group», президентом якого є вищеназваний Тасаков.

На один із тендерів також прийшло ТОВ «С-Інжиніринг» із продукцією «Siemens». Однак фірму не допустили до аукціону, бо вона замість технічних умов подала простий перелік характеристик запропонованих вимикачів, не узгоджений з «Енергоатомом» і ДІЯРУ.

Найменування товару Строк поставки Кількість, шт. Ціна, грн./шт. із ПДВ
Вимикач 6 кВ І ном = 3150 А вакуумний вимикач типу ВР6В-6-40/3150У2 до 30.09.2018 10 846 324
Вимикач 6 кВ І ном = 1600 А вакуумний вимикач типу ВР6В-6-40/1600У2 78 546 858
Вимикач 6 кВ І ном = 3150 А вакуумний вимикач типу ВР6В-6-40/3150У2 до 31.05.2017 10 846324
Вимикач 6 кВ І ном = 1600 А вакуумний вимикач типу ВР6В-6-40/1600У2 84 546 858

 

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