Футбол легитимизирует коррупцию и геополитический беспредел

Футбольная индустрия – самая модная. У певцов выходит несколько видеоклипов в год. У актеров фильмы еще реже. В мировые телешоу тоже не каждую неделю зовут, да и не всех, и не во время съемок. А вот Погба два раза в неделю показывает новую прическу всему миру. И за бородой перетатуированого Месси можно следить фактически он-лайн. И отмерять количество бриолина можно по пробору Рональдо раз-два в неделю. Все зависит от того, сколько матчей в неделю играют Барса, МЮ и Реал.

Поэтому неудивительно, что именно через футбольную индустрию сейчас удобно продвигать у кожну хату не только модные бренды, но политические тренды. Два из них напрямую касаются напрямую Украины. Потому что оба разрушают нашу страну.

Деньги превыше суверенитета. 11 марта стало известно (УПД. прочитал об этом утром на “Украинской правде”, а в обед они уже снесли новость http://www.champion.com.ua/football/2017/03/11/680362/, поэтому к тексту до начала пункта 2 прошу относиться как к опережающему события, или на что я надеюсь превыше всего – как не имеющему отношения к действительности. Хотя про Косово – все правда, мы с сепаратистами в одной отборочной группе сейчас играем), что УЕФА выделило миллион евро на развитие футбола в Крыму (УПДУПД. Слава Богу так и оказалось – УЕФА дает миллион на развитие крымского футбола на… Херсонщине, поэтому по части Крыма #зрада отменяется, переходите к пункту 2). . Тут не только деньги на минифутбольные поля, но и лицензирование тренеров-футболистов да их трансферные сертификаты. То есть осталось совсем чуть-чуть до признания крымских клубов и федерации футбола полнценным членом большой Семьи футбольных народов (или какой там политкорректный бред несут футбюрократы). И это еще прошло только три года с момента военного захвата Крыма российскими войсками. В сравнении с прошлым веком все ускорилось. Напомню, УЕФА допустило Косово до большого футбола только год назад, через полтора десятка лет после военного отжима территории у Сербии. А Крым легитимизируют прямо сейчас, когда и Путин живой, и украинских солдат продолжают убивать. Но нерушимость границ, суверенитет, закон и справедливость не имеет значение, когда футбюрократы занимаются бизнесом с петрократами. Им вон еще чемпионат мира проводить с миллиардным бюджетом. Так что нечего ссориться. Вот и не бранятся. Деньги превыше борьбы с коррупцией. Буквально год назад в ФИФА случился бунт и при помощи американских антикоррупционных органов чуть ли не вся верхушка футбюрократического монстра отправилась по тюрьмам да отставкам. Предлог был самый что ни наесть коррупционный – взятки и нелегальные доходы. (Приблизительно как у нас с Януковичем, только там янки реально прихватили топ-функционеров за задницу. А наши органы смогли отпустить всех воров.) Так вот, новое «некорупционное» руководство ФИФА перво-наперво решило изменить формулу проведения чемпионата. И это самое прорывное достижение футбольных коррупционеров за многие годы. Я не шучу.

Новая формула подразумевает участие в ЧМ не 32 команд как сейчас, а 48. Так ФИФА проведет больше матчей и заработает больше денег на телетрансляции. Но для того, чтобы одна команда не проводила больше матчей, то с 2026 года групповой турнир финальной части будет проходить не как раньше (восемь групп по четыре команды, дальше выходят две лучшие из группы), а по-новому – 16 групп по три команды, выходят две лучшие.

Таким образом внутри каждой группы больше не будет такого, что две пары играют матчи одновременно. Теперь в один день одна игра. И в последнем туре группового раунда одна команда уже не будет играть, поскольку оба своих матча уже проведет. А это означает, что участники последнего матча могут сговориться ради розыгрыша удобного счета, чтобы оставить уже неиграющего сегодня соперника со своими интересами. То есть открывается прямая дорога к большим деньгам букмекерской мафии.

При нынешней системе договорняки тоже возможны, да. И они, кажется, случаются. Но их количество сейчас неизмеримо меньше, чем может быть при новой системе. В 1982 году на ЧМ в Испании такую формулу уже попробовали и сразу же отказались. Но вот выросло новое поколение жадных функционеров и институциональную память выбросили на помойку. Футбюрократы исключительно ради «белых» доходов увеличивают количество матчей, но тем самым открывают дорогу к самым черным слоям душ футболистов, которым предстоит теперь столкнуться с букмекерскими соблазнами.

Когда этот позор мы увидим по телевизору, что мы будем говорить бюрократам и законодателям, плодящим всякие лицензии да разрешения только для того, чтобы брать взятки за их выдачу и банить тех, кто не платит регулярную подать? Что мировая общественность такого не приемлет? Так она сама ищет повода поиграть в опасные игры. Посмотрите на футбол. Он против расизма, но не коррупции и агрессоров.

Блог от: Юрий Николов

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