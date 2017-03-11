Футбол легитимизирует коррупцию и геополитический беспредел

11 Березня 2017
Футбольная индустрия – самая модная. У певцов выходит несколько видеоклипов в год. У актеров фильмы еще реже. В мировые телешоу тоже не каждую неделю зовут, да и не всех, и не во время съемок. А вот Погба два раза в неделю показывает новую прическу всему миру. И за бородой перетатуированого Месси можно следить фактически он-лайн. И отмерять количество бриолина можно по пробору Рональдо раз-два в неделю. Все зависит от того, сколько матчей в неделю играют Барса, МЮ и Реал.
Поэтому неудивительно, что именно через футбольную индустрию сейчас удобно продвигать у кожну хату не только модные бренды, но политические тренды. Два из них напрямую касаются напрямую Украины. Потому что оба разрушают нашу страну.
Новая формула подразумевает участие в ЧМ не 32 команд как сейчас, а 48. Так ФИФА проведет больше матчей и заработает больше денег на телетрансляции. Но для того, чтобы одна команда не проводила больше матчей, то с 2026 года групповой турнир финальной части будет проходить не как раньше (восемь групп по четыре команды, дальше выходят две лучшие из группы), а по-новому – 16 групп по три команды, выходят две лучшие.
Таким образом внутри каждой группы больше не будет такого, что две пары играют матчи одновременно. Теперь в один день одна игра. И в последнем туре группового раунда одна команда уже не будет играть, поскольку оба своих матча уже проведет. А это означает, что участники последнего матча могут сговориться ради розыгрыша удобного счета, чтобы оставить уже неиграющего сегодня соперника со своими интересами. То есть открывается прямая дорога к большим деньгам букмекерской мафии.
При нынешней системе договорняки тоже возможны, да. И они, кажется, случаются. Но их количество сейчас неизмеримо меньше, чем может быть при новой системе. В 1982 году на ЧМ в Испании такую формулу уже попробовали и сразу же отказались. Но вот выросло новое поколение жадных функционеров и институциональную память выбросили на помойку. Футбюрократы исключительно ради «белых» доходов увеличивают количество матчей, но тем самым открывают дорогу к самым черным слоям душ футболистов, которым предстоит теперь столкнуться с букмекерскими соблазнами.
Когда этот позор мы увидим по телевизору, что мы будем говорить бюрократам и законодателям, плодящим всякие лицензии да разрешения только для того, чтобы брать взятки за их выдачу и банить тех, кто не платит регулярную подать? Что мировая общественность такого не приемлет? Так она сама ищет повода поиграть в опасные игры. Посмотрите на футбол. Он против расизма, но не коррупции и агрессоров.
Блог от: Юрий Николов
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