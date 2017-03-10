У Гройсмана вирішили витратити у борг 13 мільярдів на непотрібну і коштовну Каховську ГЕС-2

Уряд схвалив техніко-економічне обґрунтування будівництва Каховської ГЕС-2 вартістю 13,47 млрд грн.

Таке рішення уряд прийняв в п’ятницю, 10 березня.

В пояснювальній записці до проекту урядового рішення Міненергетики та вугільної промисловості вказало, що будівництво нової гідроелектростанції буде фінансуватися за рахунок тарифу на виробництво електроенергії ПАТ «Укргідроенерго», власних коштів підприємства, а також кредитів під держгарантії на умовах співфінансування з Європейським банком реконструкції та розвитку та з Європейським інвестиційним банком. Орієнтовно, сума кредитів складе понад 12 млрд. грн.

Тривалість будівництва – 72 місяці.

Міністерство пояснило, що нова гідроелектростанція дозволить зекономити вугілля для ТЕС та збільшити виробництво енергії з відновлювальних ресурсів. Також введення в дію цієї ГЕС підвищить якість електроенергії об’єднаної енергосистеми України.

Але експерти в висновку до урядового рішення вказали, що ініціатори нової ГЕС не надали обґрунтування необхідності її будівництва. Адже, технічними характеристиками загальна потужність Каховської ГЕС-2 передбачена на рівні 250 МВт, що складає 1,25% від загальної потужності працюючих електростанцій в Україні. Загалом передбачено, що обсяг виробництва електроенергії на цій ГЕС 44 млн кВт/г в рік, що складає лише 0,3% від виробництва електроенергії в Україні в 2016 році.

Також в експертному висновку вказано, що розробники урядового рішення в техніко-економічному обґрунтуванні оцінили економічну ефективність Каховської ГЕС-2 у порівнянні з будівництвом електростанції такої ж потужності, яка працює на природному газі. Виявилося, що вартість електроенергії Каховської ГЕС-2 складатиме $264,1 МВт/г, а станції на природному газі – $140,8 МВт/г.

Нагадаємо, раніше «Укргідроенерго» замовило будівництво Канівської ГАЕС на 496,62 млн грн. по неймовірно завищеним цінам.

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