Тесть Насірова за шість років натендерив 3 мільярди без врахування субпідрядів

Корпорація «Альтіс-Холдинг» і ТОВ «Альтіс-Спецбуд» з 2010 року виграли державні тендери на загальну суму 3,39 млрд грн. Відповідні дані оприлюднено у «Віснику державних закупівель» та «Прозорро».

Ці фірми належать Олександру Глімбовському, тестю Романа Насірова, який з 2015 року очолював Державну фіскальну службу України.

Останнім виграним тендером зараз є розробка документації на реконструкцію аеродрому «Вінниця» за 0,95 млн грн.

Відомо, що підряд 2015 року вартістю 389,98 млн грн. на будівництво нового корпусу лікарні «Охматдит» група «Альтіс» фактично не виконувала, освоївши роботи лише на 10 млн грн. Відтак загальний тендерний здобуток групи становить близько 3 млрд грн.

Це був найбільший підряд Глімбовського за часів Насірова. Менші суми «Альтіс» отримує від «Київводоканалу». Там 52,92 млн грн. компанія отримала завдяки тому, що водоканал викинув з торгів сім інших фірм з цінами меншими на 5-18%.

Разом з тим відомо, що компанії з групи «Альтіс» виступають субпідрядниками у інших фірм, які отримують значні державні замовлення.

Найбільші підряди безпосередньо «Альтіс» вигравав за часів Януковича.

На будівництво львівського аеропорту в рамках підготовки до Євро-2012 корпорація отримала підряди на 1,19 млрд грн.

Ще 0,89 млрд грн. «Альтіс» отримав на будівництво транспортних розв’язок та Поштової площі.

Розбудова терміналів аеропорту «Бориспіль» разом з будівництвом зали для VIP-клієнтів Державного управління справами коштувало 0,45 млрд грн.

Нагадаємо, Роман Насіров наразі затриманий по «газовій справі Онищенка». Суд встановив йому заставу у розмірі 100 млн грн., що становить кілька відсотків від тендерних здобутків Глімбовського. При цьому прокурори вимагають, аби застава йому була встановлена на рівні 2 млрд грн. Саме стільки за підрахунками НАБУ завдав збитків державі Насіров, дозволивши фірмам Онищенка не заплатити у строк рентні платежі.

Державні підряди Корпорації «Альтіс-Холдинг» і ТОВ «Альтіс-Спецбуд»

Дата опублікування Найменування предмета закупівлі Ціна підряду, грн. 26.01.2017 Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція аеродрому КП «Аеропорт «Вінниця» 949 900 22.12.2016 Відновлювальні роботи покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» – реконструкція 18 059 354 16.12.2016 виконання додаткових будівельних робіт для реалізації проекту будівництва п’ятого пускового комплексу першої черги по проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» 12 054 442 15.11.2016 Реконструкція перону для повітряних суден термінального комплексу «D» в ДП МА «Бориспіль» (інв. № 47729) (проектні роботи) 1 390 000 07.10.2016 послуги з поточного ремонту: ділянки руліжної доріжки (заміна дефектних плит з перезаливанням швів) 130 253 07.10.2016 поточний ремонт ділянки штучної злітно-посадкової смуги (заміна дефектних плит з перезаливанням швів 966 391 08.11.2016 виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу Д=900 мм на вул. О.Бальзака від вул. О. Сабурова до вул. М. Цвєтаєвої у Деснянському районі м. Києва» 13 122 042 24.10.2016 виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Реконструкція самопливного каналізаційного колектора Д = 700 – 1000мм по вул. Зодчих у Святошинському районі м. Києва», 39 800 000 10.10.2016 Капітальний ремонт злітно-посадкової смуги 3 448 232 25.08.2016 Реконструкція каналізаційних колекторів по вулицям Радянська, Н. Сіверська, Київська, Франко в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області 485 000 03.08.2016 Реконструкція пасажирського терміналу «D» в осях А/1-А-6/26/4-27 (інв. №47578) 468 122 03.08.2016 Реконструкція пасажирського терміналу «D» в осях 1-4/М-К (інв. №47578) 418 864 30.08.2016 Виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києва», 6 872 900 29.06.2016 Реконструкція пасажирського терміналу «D» ДП МА «БОРИСПІЛЬ» в осях L-N/31-34 відмітка +4.800 та +9.600 (інв.№47578) (інженерні послуги (проектні роботи)) 946 362 09.11.15 код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Відновлювальні роботи покриття РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» – реконструкція.) 75 204 537 09.11.15 код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 – інше (роботи з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (в тому числі поставка та монтаж обладнання)) – роботи з будівництва, обсяг робіт визначено в документації конкурсних торгів 389 979 564 26.10.15 код 42.21.22-00.00 – будування місцевих трубопроводів, зокрема допоміжні роботи (Реконструкція самопливного каналізаційного колектору Ду 500 по вул. Суворова – Жужоми в м. Глухів Сумської області) – 1,077 км 1 622 152 29.09.15 код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 – інше (будівельні роботи для реалізації проекту будівництва п’ятого пускового комплексу першої черги по проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», 126 471 078 18.09.15 Поточний середній ремонт металевого моста через р. Вигор на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, км 4+869, Старосамбірського району Львівської області 5 635 726 02.01.14 Реконструкція будівлі пасажирського терміналу «D» в ДП МА «Бориспіль» (інв.№ 47578) (проектні роботи (стадія Робоча документація) + будівельні роботи) 93 614 890 23.10.13 роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувальних баз з баскетболу: лот 1 – Роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувальної бази з баскетболу у м. Львові, просп. Червоної Калини; лот 2 – Роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувальної бази з баскетболу у м. Макіївка (Донецька область) по вул. Державіна, б.2; лот 3 – Роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувальної бази з баскетболу у м. Харкові, просп. Маршала Жукова, 2 Б 54 768 339 02.09.13 реконструкція транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту зі з’їздами з вул.Саперно-Слобідської на Столичне шосе в Голосіївському районі м.Києва 329 831 832 08.08.13 роботи з розробки проектно-кошторисної документації, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи на об’єкті: «Ангар авіакомпанії «Украерорух» в «МА «Сімферополь» 44 520 390 11.10.12 код ДБН: 2004 – роботи з реконструкції приміщень національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» і прилеглої території з метою їх пристосування до проведення державних та міжнародних заходів 22 520 545 01.10.12 реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі м.Києва (генпідрядні роботи) 403 563 775 28.08.12 будівництво удосконаленого полігона по складуванню твердих побутових відходів (ТПВ) в м.Глухів Сумської області 4 586 544 27.06.12 розширення термінального комплексу «D» (проектні роботи) 3 044 161 27.03.12 додаткова закупівля робіт за Договором підряду №17-12/10 від 17.12.2010 на виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція існуючого пасажирського терміналу та зовнішніх інженерних мереж державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» в частині «Будівництво зовнішніх інженерних мереж» у зв’язку з коригуванням проектно-кошторисної документації 123 084 843 23.12.11 додаткова закупівля робіт за Договором підряду №1 від 03.03.2010 про виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Будівництво нового аеровокзалу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» у зв’язку з коригуванням з добудовою проекту: «Будівництво нового аеровокзалу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» 472 494 087 12.12.11 реконструкція транспортної розв’язки на примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шосе у Печерському районі м.Києва 161 484 780 07.10.11 роботи із завершення будівництва об’єкта: «Термінальний комплекс по вул.Київський шлях, 2/1-а в м.Борисполі» (відповідно до проектно-кошторисної документації та титулу будови, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.08.2011р. № 822-р.) 279 538 320 05.09.11 виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту: будівництво нової тренувальної бази «Будівництво стадіону по вул.О.Степанівни, смт.Славське» 23 349 125 07.04.11 додаткова закупівля робіт за Договором підряду №1 від 03.03.2010р. про виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Будівництво нового аеровокзалу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» у зв’язку з коригуванням проектно-кошторисної документації 476 560 534 20.12.10 реконструкція існуючого пасажирського терміналу та зовнішніх інженерних мереж ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» в частині «Будівництво зовнішніх інженерних мереж» 119 307 411 31.05.10 будівельно-монтажні роботи з реконструкції центру сертифікації та випробування 16 808 014 21.12.09 роботи з будівництва термінального комплексу 65 850 298 Всього 3 392 952 808

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