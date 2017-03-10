НОВИНИ

10.03.2017

НАБУ раптово провело обшуки у фіскалів Дніпра, Харкова та Полтави

Прокурор і адвокат вигнали журналіста «Наших грошей» із суду по Кацубі

У Гройсмана вирішили витратити у борг 13 мільярдів на непотрібну і коштовну Каховську ГЕС-2

Чехи Путіна виграли у фірми держнауковців 81 мільйон на оцінку стану реактора ХАЕС (зарплати і кошториси)

Коштами бюджету фірмам керівника райради зробили каналізацію та мости на Прикарпатті

Силовики затримали земляка Насірова на відкаті за відшкодування ПДВ «приватівській» фірмі

Суд поновив Кулака на керівній посаді в тендерній філії «Укрзалізниці»

Тесть Насірова за шість років натендерив 3 мільярди без врахування субпідрядів

Кандидат від «Оппоблоку» продав газовикам коштовних бетонних блоків на 13 мільйонів

Прокуратура заарештувала рахунки «Вог Аеро Джету» в «вогівському» банку

Гройсман так відсторонив Насірова, що той зможе поновитись на посаді через суд

09.03.2017

Суд зменшив Журилу заставу у вісім разів до 12 мільйонів і він скоро зможе вийти на волю

Поліція перевіряє, куди дівся мільйон під час ремонту херсонських ліфтів фірмою помічника депутата

Франківська облрада не отримала Toyota Highlander за мільйон через пильність активістів

Прокуратура розслідує виведення 19 мільйонів з «державних» обленерго через фіктивні договори

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Тесть Насірова за шість років натендерив 3 мільярди без врахування субпідрядів

10 Березня 2017

Корпорація «Альтіс-Холдинг» і ТОВ «Альтіс-Спецбуд» з 2010 року виграли державні тендери на загальну суму 3,39 млрд грн. Відповідні дані оприлюднено у «Віснику державних закупівель» та «Прозорро».

Ці фірми належать Олександру Глімбовському, тестю Романа Насірова, який з 2015 року очолював Державну фіскальну службу України.

Останнім виграним тендером зараз є розробка документації на реконструкцію аеродрому «Вінниця» за 0,95 млн грн.

Відомо, що підряд 2015 року вартістю 389,98 млн грн. на будівництво нового корпусу лікарні «Охматдит» група «Альтіс» фактично не виконувала, освоївши роботи лише на 10 млн грн. Відтак загальний тендерний здобуток групи становить близько 3 млрд грн.

Це був найбільший підряд Глімбовського за часів Насірова. Менші суми «Альтіс» отримує від «Київводоканалу». Там 52,92 млн грн. компанія отримала завдяки тому, що водоканал викинув з торгів сім інших фірм з цінами меншими на 5-18%.

Разом з тим відомо, що компанії з групи «Альтіс» виступають субпідрядниками у інших фірм, які отримують значні державні замовлення.

Найбільші підряди безпосередньо «Альтіс» вигравав за часів Януковича.

На будівництво львівського аеропорту в рамках підготовки до Євро-2012 корпорація отримала підряди на 1,19 млрд грн.

Ще 0,89 млрд грн. «Альтіс» отримав на будівництво транспортних розв’язок та Поштової площі.

Розбудова терміналів аеропорту «Бориспіль» разом з будівництвом зали для VIP-клієнтів Державного управління справами коштувало 0,45 млрд грн.

Нагадаємо, Роман Насіров наразі затриманий по «газовій справі Онищенка». Суд встановив йому заставу у розмірі 100 млн грн., що становить кілька відсотків від тендерних здобутків Глімбовського. При цьому прокурори вимагають, аби застава йому була встановлена на рівні 2 млрд грн. Саме стільки за підрахунками НАБУ завдав збитків державі Насіров, дозволивши фірмам Онищенка не заплатити у строк рентні платежі.

Державні підряди Корпорації «Альтіс-Холдинг» і ТОВ «Альтіс-Спецбуд»

Дата опублікування Найменування предмета закупівлі Ціна підряду, грн.
26.01.2017 Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція аеродрому КП «Аеропорт «Вінниця» 949 900
22.12.2016 Відновлювальні роботи покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» – реконструкція 18 059 354
16.12.2016 виконання додаткових будівельних робіт для реалізації проекту будівництва п’ятого пускового комплексу першої черги по проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації» 12 054 442
15.11.2016 Реконструкція  перону  для повітряних  суден термінального комплексу «D»  в ДП МА «Бориспіль» (інв. № 47729)  (проектні роботи) 1 390 000
07.10.2016 послуги з поточного ремонту: ділянки руліжної доріжки (заміна дефектних плит з перезаливанням швів) 130 253
07.10.2016 поточний ремонт ділянки штучної злітно-посадкової смуги (заміна дефектних плит з перезаливанням швів 966 391
08.11.2016 виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Реконструкція аварійної ділянки водопроводу Д=900 мм на вул. О.Бальзака від вул. О. Сабурова до вул. М. Цвєтаєвої у Деснянському районі м. Києва» 13 122 042
24.10.2016 виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Реконструкція  самопливного каналізаційного колектора   Д = 700 – 1000мм по вул. Зодчих у Святошинському  районі м. Києва», 39 800 000
10.10.2016 Капітальний ремонт злітно-посадкової смуги 3 448 232
25.08.2016 Реконструкція каналізаційних колекторів по вулицям Радянська, Н. Сіверська, Київська, Франко в смт Вороніж Шосткинського району Сумської області 485 000
03.08.2016 Реконструкція пасажирського терміналу «D» в осях А/1-А-6/26/4-27 (інв. №47578) 468 122
03.08.2016 Реконструкція пасажирського терміналу «D» в осях 1-4/М-К (інв. №47578) 418 864
30.08.2016 Виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту «Відновлення каналізування на двох самопливних колекторах на вул. Академіка Бутлерова, 8 у Деснянському районі м. Києва», 6 872 900
29.06.2016 Реконструкція пасажирського терміналу «D» ДП МА «БОРИСПІЛЬ» в осях L-N/31-34 відмітка +4.800 та +9.600 (інв.№47578) (інженерні послуги  (проектні роботи)) 946 362
09.11.15 код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (Відновлювальні роботи покриття РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» – реконструкція.) 75 204 537
09.11.15 код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 – інше (роботи з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» (в тому числі поставка та монтаж обладнання)) – роботи з будівництва, обсяг робіт визначено в документації конкурсних торгів 389 979 564
26.10.15 код 42.21.22-00.00 – будування місцевих трубопроводів, зокрема допоміжні роботи (Реконструкція самопливного каналізаційного колектору Ду 500 по вул. Суворова – Жужоми в м. Глухів Сумської області) – 1,077 км 1 622 152
29.09.15 код ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 – інше (будівельні роботи для реалізації проекту будівництва п’ятого пускового комплексу першої черги по проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництва технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», 126 471 078
18.09.15 Поточний середній ремонт металевого моста через р. Вигор на автомобільній дорозі загального користування державного значення Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий, км 4+869, Старосамбірського району Львівської області 5 635 726
02.01.14 Реконструкція будівлі пасажирського терміналу «D» в ДП МА «Бориспіль» (інв.№ 47578) (проектні роботи (стадія Робоча документація) + будівельні роботи) 93 614 890
23.10.13 роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувальних баз з баскетболу: лот 1 – Роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувальної бази з баскетболу у м. Львові, просп. Червоної Калини; лот 2 – Роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувальної бази з баскетболу у м. Макіївка (Донецька область) по вул. Державіна, б.2; лот 3 – Роботи з проектування (стадія Р) та будівництва тренувальної бази з баскетболу у м. Харкові, просп. Маршала Жукова, 2 Б 54 768 339
02.09.13 реконструкція транспортного вузла на правобережних підходах до Південного мосту зі з’їздами з вул.Саперно-Слобідської на Столичне шосе в Голосіївському районі м.Києва 329 831 832
08.08.13 роботи з розробки проектно-кошторисної документації, будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи на об’єкті: «Ангар авіакомпанії «Украерорух» в «МА «Сімферополь» 44 520 390
11.10.12 код ДБН: 2004 – роботи з реконструкції приміщень національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» і прилеглої території з метою їх пристосування до проведення державних та міжнародних заходів 22 520 545
01.10.12 реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі м.Києва (генпідрядні роботи) 403 563 775
28.08.12 будівництво удосконаленого полігона по складуванню твердих побутових відходів (ТПВ) в м.Глухів Сумської області 4 586 544
27.06.12 розширення термінального комплексу «D» (проектні роботи) 3 044 161
27.03.12 додаткова закупівля робіт за Договором підряду №17-12/10 від 17.12.2010 на виконання робіт по об’єкту: «Реконструкція існуючого пасажирського терміналу та зовнішніх інженерних мереж державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» в частині «Будівництво зовнішніх інженерних мереж» у зв’язку з коригуванням проектно-кошторисної документації 123 084 843
23.12.11 додаткова закупівля робіт за Договором підряду №1 від 03.03.2010 про виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Будівництво нового аеровокзалу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» у зв’язку з коригуванням з добудовою проекту: «Будівництво нового аеровокзалу Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» 472 494 087
12.12.11 реконструкція транспортної розв’язки на примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шосе у Печерському районі м.Києва 161 484 780
07.10.11 роботи із завершення будівництва об’єкта: «Термінальний комплекс по вул.Київський шлях, 2/1-а в м.Борисполі» (відповідно до проектно-кошторисної документації та титулу будови, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.08.2011р. № 822-р.) 279 538 320
05.09.11 виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту: будівництво нової тренувальної бази «Будівництво стадіону по вул.О.Степанівни, смт.Славське» 23 349 125
07.04.11 додаткова закупівля робіт за Договором підряду №1 від 03.03.2010р. про виконання будівельно-монтажних робіт по об’єкту: «Будівництво нового аеровокзалу ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» у зв’язку з коригуванням проектно-кошторисної документації 476 560 534
20.12.10 реконструкція існуючого пасажирського терміналу та зовнішніх інженерних мереж ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» в частині «Будівництво зовнішніх інженерних мереж» 119 307 411
31.05.10 будівельно-монтажні роботи з реконструкції центру сертифікації та випробування 16 808 014
21.12.09 роботи з будівництва термінального комплексу 65 850 298
Всього   3 392 952 808

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги |

НАШІ БЛОГИ

Як НАБУ і САП обіграли адвокатів Насірова з їх «лікарняною» стратегією
07 Березня 2017

«Роттердам – тільки для роттердамців!»
02 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

10.03.2017

Хмель Чехи Путіна виграли у фірми держнауковців 81 мільйон на оцінку стану реактора ХАЕС (зарплати і кошториси)

І-Франк Коштами бюджету фірмам керівника райради зробили каналізацію та мости на Прикарпатті

Дніпро Силовики затримали земляка Насірова на відкаті за відшкодування ПДВ «приватівській» фірмі

09.03.2017

Херсон Поліція перевіряє, куди дівся мільйон під час ремонту херсонських ліфтів фірмою помічника депутата

І-Франк Франківська облрада не отримала Toyota Highlander за мільйон через пильність активістів

Київ У Кличка за 25 мільйонів купили обладнання і софт для Ситуаційного центру поперед проекту

Херсон Конфісковані фіскалами горіхи зберігалися на складі, де прописана фірма брата Насірова

08.03.2017

Херсон Херсонських чиновників підозрюють у розтраті коштів на озелененні площі Перемоги за півтора мільйони

Київ КМДА дала 3,5 мільйона за удосконалення системи управління майном

07.03.2017

Дніпро Філатов на день народження прогуляв 2 бюджетних мільйони у «Менорі» під приводом 8 березня (меню)

Херсон В Олешках на мільйон завищили ціни на прожектори і зменшили шанси отримати від Німеччини грант на 10 мільйонів євро

Одеса Суд через прогули прокурорів не дозволив обшукати Одеський НПЗ Курченка в справі про безмитний бензин

Київ Суддя з маєтком під Києвом офіційно тулиться в 12-метровій кімнатці гуртожитку

Харків Комунальники Кернеса вивозитимуть сміття вдвічі дорожче від Києва і Одеси

Київ НКРЕКП ігнорує Ахметова, який вдвічі збільшив киянам показник споживання тепла

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ