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Силовики затримали земляка Насірова на відкаті за відшкодування ПДВ «приватівській» фірмі

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Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за підозрою в шахрайстві та замаху на злочин при відшкодуванні податку на додану вартість фірмі ТОВ «Оптімус Плюс».

Про це стало відомо з низки ухвал Печерського районного суду м. Києва.

В січні 2017 року «Оптімус Плюс» подало до Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби декларації для відшкодування ПДВ за 2016 рік на загальну суму 308,93 млн грн.

Після цього підприємство уклало угоду з фізособою-підприємцем для надання правової допомоги в питанні відшкодування ПДВ.

Пізніше до найнятого юриста звернувся його знайомий, який сказав, що знає про проблеми «Оптімус Плюс» з поверненням ПДВ. Але в нього є друг, який «раніше обіймав високу посаду в органах ДФС і має зв’язки за допомогою яких вони можуть вирішити позитивно питання відшкодування підприємству ПДВ».

За даними слідства, до розроблення плану оборудки була залучена третя людина – колишній високопосадовець ДФС.

Під час зустрічі юристу повідомили, що вартість послуги за відшкодування ПДВ буде коштувати 22% від загальної суми податку, або 66 млн грн.

Було домовлено, що перша половина цих грошей буде передана відразу після початку перевірки фірми на предмет законності заявленого до відшкодування податку. Гроші – 33 млн грн., потрібно було покласти до банківської скриньки.

Юрист «Оптімус Плюс» приніс  в будівлю одного з відділень «Укрексімбанку» в Києві обмовлену суму валютою – $1,20 млн.

24 лютого за цими грошима приїхав знайомий юриста, який раніше запропонував допомогу. Коли він відкрив банківську скриньку, його затримали правоохоронці.

З матеріалів справи відомо, що підозрювані нещодавно вийшли під заставу в 1,00 млн грн.

Також в судових документах вказано, що людина, яка раніше займала високі посади в ДФС і на зв’язки якого посилалися учасники оборудки, народилася в м. Мена Чернігівської області. Родом з Чернігова є відсторонений від посади голова ДФС Роман Насіров, який нині знаходиться в СІЗО за підозрою в наданні незаконних розстрочок зі сплати податків фірмам біглого нардепа Олександар Онищенка.

Бенефіціаром ТОВ «Оптімус Плюс» є мешканець Дніпра Анатолій Мартинов. Засновником фірми є кіпрська компанія «Оптімус Агро Холдінг лтд». Вона на початку березня оформила контроль над Запорізьким МЕЗ, який випускає продукцію під ТМ «Щедро». «Оптімус агро» – один з найбільших переробників сільгосппродукції в Україні з групи «Приват».

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