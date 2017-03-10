Суд поновив Кулака на керівній посаді в тендерній філії «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» 9 березня поновила на посаді заступника начальника філії «Центр забезпечення виробництва» («ЦЗВ») Олександра Кулака, який був звільнений у минулому році.

Поновлення відбулось на підставі рішення Печерського районного суду міста Києва від 23 січня 2017 року.

У лютому 2016 року Кулака було призначено на посаду заступника начальника філії «ЦЗВ» на умовах строкового трудового договору на 2 місяці. У березні йому двічі продовжили строк дії контракту – спочатку до липня, а потім до кінця вересня. 30 вересня голова правління «Української залізниці» звільнив Кулака у зв’язку із закінченням строку трудового договору.

Суд встановив, що звільнення відбулося з порушенням трудового законодавства, оскільки сторони двічі переукладали контракт, відповідно документ вважається укладеним на невизначений термін (безстроковим). Тобто керівник «Укрзалізниці» не мав правових підстав звільняти Кулака у зв’язку із закінченням строку договору. Суд також звернув увагу, що Кулака звільнили, коли той перебував на лікарняному, що також є порушенням.

Крім того, суд не отримав від «Української залізниці» будь-яких доказів, що трудові відносини між сторонами не можуть бути встановлені на невизначений термін, тому визнав договір між «Укрзалізницею» та Кулаком безстроковим, поновив його на посаді і стягнув з держкомпанії на користь Кулака 4428 грн. середнього заробітку за період вимушеного прогулу.

За даними порталу Судової влади, рішення оскаржувалось в апеляційному суді.

Олександра Кулака було призначено замдиректора філії «ЦЗВ» (раніше називалась «Укрзалізничпостач»), яка є закупівельним підрозділом залізниці, коли філію очолив Данило Мізін, який вже працював в «Укрзалізничпостачу» у 2005 році.

Кулак до 2015 року працював директором держпідприємства «Зовнішторгвидав», яке забезпечує роботу «Вісника державних закупівель». Проти його заступника Володимира Мирутенка СБУ порушувала карну справу за те, що він розмістив заднім числом у «ВДЗ» інформацію про тендер «Київмедавтотранс». Мирутенко уклав із прокурором угоду про визнання винуватості і 27.12.2013 р. і був покараний штрафом 13 600 грн.

У свою чергу Генпрокуратура з’ясувала, що у період керівництва відомством Віктором Пшонкою, ГПУ публікувала свої тендери у спецвипусках «Вісника державних закупівель», про які ніхто не знав.

Слідчі повідомили, що мають підстави вважати, що колишні керівники «Зовнішторгвидаву» за попередньою змовою із службовими особами ГПУ видавали так звані спецвипуски «ВДЗ», які друкувалися в обмеженій кількості та надавалися виключно ГПУ для долучення до тендерної документації. Це давало змогу ГПУ пред’являти повні пакети документів у казначейства для подальшого перерахування грошей переможцям фіктивних тендерів.

Директором «Зовнішторгвидаву» у 2012 році був Олександр Кулак. Після початку карної справи проти Мирутенка він звільнився, але вже 2013 році повернувся на посаду директора «Зовнішторгвидаву».

Остаточно Кулака звільнили з «Зовнішторгвидаву» у 2015 році за згодою сторін.

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