Прокурор і адвокат вигнали журналіста «Наших грошей» із суду по Кацубі

Сьогодні о 13:30 в Шевченківському суді пройшло підготовче засідання по справі Олександра Кацуби. Перед початком судового засідання залу попросили звільнити, оскільки в камеру в залі мали привезти з СІЗО під конвоєм Олександра Кацубу.

Прокурор ГПУ Адріан Лупу та адвокат Ігор Степанов тривалий час про щось спілкувалися, поглядаючи в бік журналіста «Наших грошей» – обидвоє були з ним знайомі.

Коли конвой дозволив увійти в залу, адвокат Степанов не пустив журналіста «Наших грошей», виштовхнувши його з зали зі словами:

-Ви куди?

Коли отримав відповідь, що на судове засідання, відповів:

-Засідання ще не почалося, у нас тут конфіденційно.

Після чого прокурор, адвокат та Кацуба лишилися в судовій залі самі.

Справу слухала колегія суддів у складі Євгена Мартинова, Олени Мєлєшак та Віталія Циктіча.

Прокурор ГПУ Адріан Лупу відразу заявив клопотання про проведення судового засідання у закритому режимі і надав суду документи.

– Ви надали постанову про застосування заходів безпеки до осіб, – зауважив суддя Євген Мартинов. – Я просто свідомо не оголошую зміст, тому що в залі присутні інші особи, – заявив Лупу. В залі з інших осіб присутній був лише журналіст «Наших грошей».

Судді попросили журналіста «Наших грошей» представитися і поцікавилися в Олександра Кацуби, чи присутність «даного журналіста якось може загрожувати? і висвітлення даного процесу загрожувати вашій безпеці?»

На що Олександр Кацуба зауважив, що погоджується із прокурором та зі своїм адвокатом:

– Коли мене садили в СІЗО, не було жодного журналіста на судовому засіданні. Чому зараз? До чого це?

Судді ще раз перепитали прокурора, чи погоджується зі словами Кацуби. На що Лупу відповів ствердно. Після цього суд постановив зробити засідання закритим і попросив журналіста «НГ» залишити залу суду.

Як повідомляли ЗМІ, за версією слідства, Кацуба-молодший допоміг компанії Курченка «Газ України 2020» вкрасти у державного ходингу бензину на 500 млн. грн. На початку січня 2017 ЗМІ повідомляли, що Кацуба готовий піти на угоду зі слідством.

У лютому генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Кацуба пішов на співпрацю зі слідством у вигляді виплаті державі 100 млн грн. як компенсації причинених збитків. Цей внесок мав стати передумовою розгляду судом угоди про визнання вини і визначення покарання.

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