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Прокуратура заарештувала рахунки «Вог Аеро Джету» в «вогівському» банку

10 Березня 2017

Суд за клопотанням прокуратури м. Києва 1 березня арештував рахунки  ТОВ «Вог Аеро Джет» у «Банку інвестицій та заощаджень».

Про це «Нашим грошам» повідомило джерело в правоохоронних органах.

Таке рішення у справі № 757/11121/17-к виніс Печерський районний суд м. Києва. Сам документ відсутній в Єдиному держреєстрі судових рішень.

По цій справі Печерський райсуд також виносив ухвалу 24 лютого, але доступ до цього рішення закритий.

За даними ЗМІ, 2 березня, наступного дня після згаданої ухвали Печерського райсуду про арешт коштів «Вог Аеро Джет», співробітники Генеральної прокуратури провели слідчі дії в «Центрі забезпечення виробництва» (ЦЗВ) «Української залізниці».

В січні цього року ГПУ почало розслідування епізоду про зміну вартості законтрактованих 65 тис т дизпалива для «ЦЗВ», що збільшило загальну вартість закупівлі на 100 млн грн.

Нагадаємо, НАБУ веде кримінальне провадження щодо службових осіб ЦЗВ «Укрзалізниці», які необґрунтовано підіймали ціну на дизпаливо від «ВОГ» у 2016 році і це призвело до переплати 115 млн грн. Але у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вважають, що ця справа недоведена детективами НАБУ, і вимагають закрити кримінальне провадження.

Раніше «Вог Аеро Джет» виставляло на торгах «ЦЗВ» ціни на паливо від конкурентів, але потім через додаткові угоду змінювало вартість.

На початку року «Вог Аеро Джет» програло тендери на поставку дизпалива залізниці на загальну суму майже 3 млрд грн. ТОВ «Трейд коммодіті», за якою стоїть бізнесмен Андрій Адамовський – партнер нардепа від БПП  Олександр Грановський.

«Вог Аеро Джет» входить у групу «Континіум» партнерів покійного нардепа Ігоря Єремеєва. Їм також належить «Банк інвестицій та заощаджень».

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