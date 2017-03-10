НАБУ раптово провело обшуки у фіскалів Дніпра, Харкова та Полтави

Сьогодні, 10 березня, детективи НАБУ провели обшуки у Головних управліннях Державної фіскальної служби у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях. Про це «Нашим грошам» повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро.

Обшуки пов’язані з «газовою справою» біглого нардепа Олександра Онищенка. В рамках цієї ж справи тиждень тому було затримано голову ДФС Романа Насірова.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

Tеги | Важливо, Корупція, НАБУ