Коштами бюджету фірмам керівника райради зробили каналізацію та мости на Прикарпатті

Підконтрольні голові Верховської районної ради Івану Шкіндюку приватні об’єкти отримали найбільшу вигоду від розбудови в селі інфраструктури за бюджетні кошти.

Про це пише Василь Петрів в виданні «Версії».

У 2016 році з бюджету Івано-Франківської області було виділено 0,50 млн грн. для зведення очисних споруд в Красноїллі Верховинського району. Очисні споруди і каналізацію звели та під’єднали до відділення стаціонарного догляду територіального центру для постійного або тимчасового проживання громадян. Однак, мережею користуються не тільки хворі або люди похилого віку, а й приватні структури. Каналізація з’єднала приватний комплекс «Сяйво Карпат» та пекарню з очисними спорудами Центру.

Туристичний комплекс відноситься до родинного бізнесу діючого голови Верховинської райради, у недалекому минулому – відомого на Прикарпатті «регіонала», Івана Шкіндюка. Так само пов’язують з можновладцем і вже згадану пекарню, а окрім цього – продовольчу базу та деякі інші бізнес-об’єкти в селі.

ТВК «Сяйво» – триповерховий будинок на 34 номери (140 осіб), кафе-бар, ресторан на 500 місць, конференц-зал на 100 місць, продуктовий магазин. Комплекс розташований фактично поза межами населеного пункту в присілку Долина, навпроти р. Річка. До минулого року комплекс фактично не мав власної каналізації. Натомість, центр мальовничого села Красноїлля, клуб, адмін. будівлі, житлові споруди більшості селян не приєднані до локальної мережі та жодних очисних споруд.

Мешканці Красноїлля не можуть до них підключитись з однієї простої причини – очисні споруди встановили якраз з тієї сторони села, з якої розташоване «Сяйво Карпат».

Коли Шкіндюк був депутатом обласної ради, в селі в 2014 році були збудовані два мости через р. Річка вартістю 0,44 млн грн. На той бік водойми, куди прокладені мости, знаходиться лише одне помешкання, та вже згадана пекарня. В той же час, міст в центральному районі села знаходиться в аварійному стані.

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