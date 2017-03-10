Кандидат від «Оппоблоку» продав газовикам коштовних бетонних блоків на 13 мільйонів

Філія «БМФ «Укргазпромбуд» ПАТ «Укртрансгаз» 7 березня за результатами тендеру замовила ТОВ «Київ Цем-Ресурс» залізобетонних виробів на 12,70 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року на проммайданчик Гайсинського ЛВУМГ в Іллінцях Вінницької області мають поставити:

676 дорожніх плит 1П30.18-30 по 5 520 грн./шт.

730 сідловидних обважнювачів УБКМ-1420-10 по 11 374 грн./шт.

65 збірних кільцевих обважнювачів УТК-1420-24-2 по 10 242 грн./шт.

Їхнім виробником зазначено ПрАТ «Комбінат виробничих підприємств» з Полтавщини.

У серпні 2016 року на сайті виробника обважнювачі УБКМ-1420-10 продавалися удвічі дешевше – по 5 019 грн./шт. На сьогодні ціну саме цього виду видалено, проте інші два види УБКМ-720 і УБКМ-1020 не подорожчали.

Ціни на плити 1П30.18-30 у відкритих джерелах зараз сягають щонайбільше 3 731 грн./шт., що на третину дешевше від тендерної ціни.

ПП «Інтол-Буд» Володимира Ярмошевича не допустили до торгів через довідку про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі з посиланням на закон «Про державні закупівлі», який уже втратив чинність.

Відтак конкурентами стали ТОВ «Торговий дім «ББМ – Київ» Романа і Володимира Петрівих та ТОВ «Дока-Цемент» Юлії Голубцової. Остання фірма пропонувала на 13% нижчу ціну, але її відхилили, бо вона не завантажила у строк розрахунок тендерної пропозиції за результатами аукціону.

Хмельницький «Київ Цем-Ресурс» Андрія Гуменного, Дмитра Козака та Андрія Мандзюка вперше переміг на тендері.

Гуменному належить ТОВ «Цем-Ресурс 1», яке з листопада 2014 року виграло тендерів на 17,18 млн грн., майже всі – в «Укргазпромбуду». Він також володіє збанкрутілим ТОВ «Інтергаз Україна» з Едуардом Піскуновим і Максимом Шайногою.

У 2014 році Гуменний ішов у нардепи від «Опозиційного блоку», будучи директором ПП «Русь Інвест» Ольги Мандзюк, власниці ТОВ «Цем-Ресурс».

Андрій Мандзюк є співвласником ТОВ «Єврозалізобетон» з Андрієм Ковальчуком, Олегом Ніколайчуком і депутатом Хмельницької облради від Радикальної Партії Олега Ляшка Олександром Слободяном.

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