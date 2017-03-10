Чехи Путіна виграли у фірми держнауковців 81 мільйон на оцінку стану реактора ХАЕС (зарплати і кошториси)

ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» за результатами тендеру замовив компанії «UJV Rez a. s.» (Чехія) оцінку технічного стану та обґрунтування нового перепризначеного терміну експлуатації обладнання реакторної установки енергоблоку №1 за 2,81 млн євро, або 81,01 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року розроблять і узгодять деталізоване технічне, оцінять технічний стан устаткування реакторної установки, обґрунтують допустиму кількість циклів навантаження та перепризначення терміну експлуатації, а також розроблять звіт.

За кошторисом заробітна плата інженера становить 1 700 євро, провідного інженера 1 950 євро, а експерта – 2 930 євро на місяць. Із загальної суми договору на оплату праці цих фахівців припадає 1,06 млн євро. Ще 447 тис євро піде на зарплати адміністративно-господарського персоналу. На прибуток фірми відведено 125 тис євро.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні 0,3% було ТОВ «ІПП-Центр», при цьому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону. Власниками цієї фірми є Андрій Богдан, Максим Заразовський, Михайло Варваринець і Діана Котілевич.

У 2012 р. Варваринець йшов у нардепи від партії «УДАР Віталія Кличка».

Богдан є старшим науковим співробітником відділу фізичних основ міцності і руйнування, а Заразовський – відділу міцності матеріалів і елементів конструкцій при кріогенних температурах Інституту проблем міцності ім. Писаренка.

Раніше партнерами Богдана по фірмі були Сергій Радченко, Юлія Невгад та Андрій Ігорович Ориняк – син Ігоря Ориняка, доктора технічних наук, професора, завідувача вищезгаданого відділу фізичних основ міцності і руйнування Інституту ім. Писаренка. До кінця 2011 р. співвласником був і сам інститут.

Одним з акціонерів «UJV Rez a. s.» є чеська компанія «Škoda JS a.s.», яка контролюється російською групою «Объединенные машиностроительные заводы». Останню контролює «Газпромбанк», основним акціонером якого є компанія «Лідер» Юрія Ковальчука – представника найближчого оточення Володимира Путіна.

Прокуратура Швейцарії підозрює «Skoda JS» у хабарі українському нардепу Миколі Мартиненку («Народний фронт»), близькому до тепер уже колишнього прем’єра Арсенія Яценюка. Мартиненко кілька скликань ВР очолював комітет з палива і енергетики та вважався куратором «Енергоатому». На початку минулої зими він склав депутатський мандат.

В Україні «Skoda JS», якою керує Мірослав Горак, вигравала виключно підряди в системі «Енергоатому». Раніше на торгах її представляв І. Білодід, а зараз представником фірми у «Прозорро» є Вадим Волонцевич.

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