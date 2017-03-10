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Чехи Путіна виграли у фірми держнауковців 81 мільйон на оцінку стану реактора ХАЕС (зарплати і кошториси)

10 Березня 2017

ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» за результатами тендеру замовив компанії «UJV Rez a. s.» (Чехія) оцінку технічного стану та обґрунтування нового перепризначеного терміну експлуатації обладнання реакторної установки енергоблоку №1 за 2,81 млн євро, або 81,01 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2018 року розроблять і узгодять деталізоване технічне, оцінять технічний стан устаткування реакторної установки, обґрунтують допустиму кількість циклів навантаження та перепризначення терміну експлуатації, а також розроблять звіт.

За кошторисом заробітна плата інженера становить 1 700 євро, провідного інженера 1 950 євро, а експерта – 2 930 євро на місяць. Із загальної суми договору на оплату праці цих фахівців припадає 1,06 млн євро. Ще 447 тис євро піде на зарплати адміністративно-господарського персоналу. На прибуток фірми відведено 125 тис євро.

Єдиним конкурентом із різницею в ціні 0,3%  було ТОВ «ІПП-Центр», при цьому обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону. Власниками цієї фірми є Андрій Богдан, Максим Заразовський, Михайло Варваринець і Діана Котілевич.

У 2012 р. Варваринець йшов у нардепи від партії «УДАР Віталія Кличка».

Богдан є старшим науковим співробітником відділу фізичних основ міцності і руйнування, а Заразовський – відділу міцності матеріалів і елементів конструкцій при кріогенних температурах Інституту проблем міцності ім. Писаренка.

Раніше партнерами Богдана по фірмі були Сергій Радченко, Юлія Невгад та Андрій Ігорович Ориняк – син Ігоря Ориняка, доктора технічних наук, професора, завідувача вищезгаданого відділу фізичних основ міцності і руйнування Інституту ім. Писаренка. До кінця 2011 р. співвласником був і сам інститут.

Одним з акціонерів «UJV Rez a. s.» є чеська компанія «Škoda JS a.s.», яка контролюється російською групою «Объединенные машиностроительные заводы». Останню контролює «Газпромбанк», основним акціонером якого є компанія «Лідер» Юрія Ковальчука – представника найближчого оточення Володимира Путіна.

Прокуратура Швейцарії підозрює «Skoda JS» у хабарі українському нардепу Миколі Мартиненку («Народний фронт»), близькому до тепер уже колишнього прем’єра Арсенія Яценюка. Мартиненко кілька скликань ВР очолював комітет з палива і енергетики та вважався куратором «Енергоатому». На початку минулої зими він склав депутатський мандат.

В Україні «Skoda JS», якою керує Мірослав Горак, вигравала виключно підряди в системі «Енергоатому». Раніше на торгах її представляв І. Білодід, а зараз представником фірми у «Прозорро» є Вадим Волонцевич.

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