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У Кличка за 25 мільйонів купили обладнання і софт для Ситуаційного центру поперед проекту

09 Березня 2017

КП «Інформатика» Київської міської державної адміністрації 14 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Каргон» комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення на 24,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 27 грудня мали поставити і розгорнути першу чергу програмно-апаратного комплексу майбутнього Ситуаційного центру із протидії загрозам. Центр планують створити по вул. Дегтярівська, 37 для координації діяльності органів виконавчої влади і правоохоронних органів у різних сферах життя міста, забезпечення безпеки у мирний час та особливий період, у т. ч. в умовах воєнного або надзвичайного станів та у кризових ситуаціях.

У Комплексній міській цільовій програмі «Електронна столиця» на 2015-2018 рр.. на обладнання і софт для Ситуаційного центру передбачено 45 млн грн., а на створення його самого – 68 млн грн. Апарат виконавчого органу КМДА вже двічі відміняв торги щодо проектування на очікувану суму 1,50 млн грн. через нестачу учасників і може провести закупівлю за переговорною процедурою.

Нині конкурентами були ТОВ «Спейс Ай Ті» і ТОВ «ВМ Констракшн Україна».

Київською фірмою «Каргон» володіють Ксенія Карельських, Олег Сохан і Валерія Пірус, директором є Денис Карельських.

Валерія Пірус і Денис Карельських також заснували ТОВ «Інтелекшуал Констракшн» удвох, ТОВ «Каргон Груп» з Олегом Соханом, ГО «Фонд розвитку міст» із Володимиром Пірусом, Рефатом Халіловим і Віктором Халло.

Крім того, Валерія Пірус володіє ТОВ «Емоушн Ту Гоу Україна» одноосібно і ТОВ «Ассістант Системс Україна» з Євгеном Ткаченком.

Усього з вересня 2016 р. переможець отримав підрядів на 62,05 млн грн., серед яких нинішній – найбільший.

«Спейс Ай Ті» зараз належить Євгенію Швиданенку та Андрію Кондрашову, а раніше партнерами останнього були Ігор Тесленко і Володимир Дзюбак. У 2011-2014 рр.. фірма виграла тендерів на 71,00 млн грн., переважно у Нацбанку. Після перерви КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» КМДА замовило їй комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення для системи «Електронна медицина» на 3,37 млн грн.

Власником фірми «ВМ Констракшн Україна», яка не вигравала тендерів, є Геннадій Іванов, а керує нею Олександр Білоус.

 

Найменування товару Одиниця виміру Кількість, од. Ціна, грн./од. із ПДВ
Cloud платформа відеоспостереження:

Відеосервери зберігання даних Hikvision DS-A72024R-CVS – 20 шт.

Сервери управління відеосерверами зберігання даних Hikvision Manager Server-CVMS -3 шт.

Операційний сервер управління Hikvision Manager Server-CVOS -1 шт. Накопичувачі для зберігання інформації SATA 6Gb 4Tb 7200rpm – 480 шт.

Cloud комутатори Juniper EX3400 з модулями розширення (2 комплекти): Комутатор Juniper ЕХ3400 48-port 10/100/1000BaseT, 4 х 1/10G SFP/SFP+, 2 х 40G QSFP+, резервні вентилятори, обдув з передньої до задньої частини, 1 АС PSU JPSU-150-AC-AFO в комплекті. Блок живлення Juniper ЕХ3400 150W АС Power Supply, обдув з передньої до задньої частини (кабель живлення необхідно замовляти додатково)

Кабель QSFP+ to QSFP+ Ethernet Direct Attach Copper (twinax copper cable) 1m пасивний.

Сервісний пакет Juniper Care Core Support for EX3400-48T – 2 комплекти

 комплект 1 12 574 484
Сервери управління та моніторингу стану системи:

Сервер управління Hikvision Manager Server-VMS/IVMS-5200 Enterprise 1 шт. Стрімінговий сервер Hikvision Manager Server-VMS/IVMS-5200 Enterprise 1 шт. Сервер контролю та перевірки статусу всіх пристроїв Hikvision Manager Server- VMS/IVMS-5200 Enterprise 1 шт.

Сервер конфігурації Hikvision Manager Server-VMS/IVMS-5200 Enterprise 1 шт. Відеосервер виводу додаткової інформації Hikvision Manager Server- VMS/IVMS-5200 Enterprise – 1шт.

 комплект 1 1 420 000
Система обробки та відображення інформації

«Відеостіна» матриця з 3 рядів по 5 моніторів 55″ 1080Р 700cd/m2 рамка 1,8мм Hikvision DS-D2055NH-E/G, які об’єднані на програмно-апаратному рівні в єдиний монітор 15 шт.

Тумба для побудови відеостіни Hikvision CABINET-55″ BASE-HKC Н=800 -5 шт. Рамка для побудови відеостіни Hikvision CABINET-55″ FRAME-HKC -15 шт. Контролери відеостіни Шасі контролера відеостіни Hikvision DS-C10S-S22/E – 1 шт.

Плата DVI входів на 4-канали Hikvision DS-C10S-DI/4E – 4 шт.

Плата HDMI входів на 4-канали Hikvision DS-C10S-HI/4 – 8 шт.

Плата HDMI виходів на 4-канали Hikvision DS-C10S-HO/4E – 8 шт. Апаратний декодер (16 каналів/12Мп або 128 каналів/1080Р Hikvision DS-6916UDI – 2 шт.

Пульт керування Hikvision DS-1600KI – 1 кт.

 комплект 1 7 993 962
Автоматизовані робочі місця операторів

МОЕП РИМ2000 PATRIOT : Core i7-6700 3.4GHz; H110, D-Sub, DVI, HDMI, GbLAN, 7.1ch; 2x4GB DDR4 2133MHz; HDD SATA 1TB 7.2K; GT740 2GB DDR5; ATX 500W, win7, миша, клавіатура – 1 шт.

Монітор Acer 21.5” G227HQLAbid FHD 4ms, D-Sub, DVI, HDMI, IPS, LED, Black, 178/178, матове покриття. – 3 шт.

 комплект 12 68 000
Комутатор ЕХ3400 з модулями розширення: Комутатор 19” ЕХ3400 48- port 10/100/1000 RJ45, 4 х 1/10G SFP/SFP+, 2 х 40G QSFP+ redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFO в комплекті; Блок живлення ЕХ3400 150W АС кабель живлення; Сервісний пакет Juniper Care Core Support for EX3400-48T комплект 1 239 182
Монтаж та пусконалагодження обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації послуга 1 1 800 000

 

 

 

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