У Кличка за 25 мільйонів купили обладнання і софт для Ситуаційного центру поперед проекту

КП «Інформатика» Київської міської державної адміністрації 14 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Каргон» комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення на 24,84 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 27 грудня мали поставити і розгорнути першу чергу програмно-апаратного комплексу майбутнього Ситуаційного центру із протидії загрозам. Центр планують створити по вул. Дегтярівська, 37 для координації діяльності органів виконавчої влади і правоохоронних органів у різних сферах життя міста, забезпечення безпеки у мирний час та особливий період, у т. ч. в умовах воєнного або надзвичайного станів та у кризових ситуаціях.

У Комплексній міській цільовій програмі «Електронна столиця» на 2015-2018 рр.. на обладнання і софт для Ситуаційного центру передбачено 45 млн грн., а на створення його самого – 68 млн грн. Апарат виконавчого органу КМДА вже двічі відміняв торги щодо проектування на очікувану суму 1,50 млн грн. через нестачу учасників і може провести закупівлю за переговорною процедурою.

Нині конкурентами були ТОВ «Спейс Ай Ті» і ТОВ «ВМ Констракшн Україна».

Київською фірмою «Каргон» володіють Ксенія Карельських, Олег Сохан і Валерія Пірус, директором є Денис Карельських.

Валерія Пірус і Денис Карельських також заснували ТОВ «Інтелекшуал Констракшн» удвох, ТОВ «Каргон Груп» з Олегом Соханом, ГО «Фонд розвитку міст» із Володимиром Пірусом, Рефатом Халіловим і Віктором Халло.

Крім того, Валерія Пірус володіє ТОВ «Емоушн Ту Гоу Україна» одноосібно і ТОВ «Ассістант Системс Україна» з Євгеном Ткаченком.

Усього з вересня 2016 р. переможець отримав підрядів на 62,05 млн грн., серед яких нинішній – найбільший.

«Спейс Ай Ті» зараз належить Євгенію Швиданенку та Андрію Кондрашову, а раніше партнерами останнього були Ігор Тесленко і Володимир Дзюбак. У 2011-2014 рр.. фірма виграла тендерів на 71,00 млн грн., переважно у Нацбанку. Після перерви КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» КМДА замовило їй комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення для системи «Електронна медицина» на 3,37 млн грн.

Власником фірми «ВМ Констракшн Україна», яка не вигравала тендерів, є Геннадій Іванов, а керує нею Олександр Білоус.

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