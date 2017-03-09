Суд зменшив Журилу заставу у вісім разів до 12 мільйонів і він скоро зможе вийти на волю

Апеляційний суд м. Києва 9 березня зменшив заставу затриманому керівнику ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» Руслану Журилу зі 100 млн грн. до 12 млн грн. Про це повідомив кореспондент «Наших грошей» з зали засідань.

При цьому суд залишив Журила відстороненим від посади.

У січні Солом’янський райсуд м. Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Адвокати Журила оскаржили в апеляції обраний йому запобіжний захід – тримання під вартою. Апеляційний суд давав прокурорам час до 9 березня підтвердити можливість залишення для Журила застави у розмірі 100 млн грн.

Також народні депутати від фракції «Народного фронту» Максим Поляков і Олег Кришин 23 лютого надали суду письмові зобов’язання про взяття затриманого на поруки.

Нагадаємо, Руслан Журило і ще двоє працівників «ОГХК» 25 січня були затримані детективами НАБУ. Їм було вручено повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем і вчинені злочину групою осіб за попередньою змовою.

За версію слідства, затримані причетні до завдання збитків держпідприємству на суму понад 300 млн грн. Схема зводилася до реалізації за заниженими цінами титанової продукції, що використовується в авіаційній та хімічних галузях промисловості, приватним фірмам-посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, та пов’язаними зі службовими особами «ОГХК».

За словами Давида Жванії, австрійська фірма-посередник «Steuermann» була пов’язана з громадянською дружиною Журила та Миколою Мартиненком, який був одним з найвпливовіших нардепів «Народного фронту».

За даними НАБУ, австрійські посередницькі фірми «Bollwerk» і «Steuermann» очолює Вольфганг Ейбергер. Австріяк є міноритарним акціонером «Діамантбанку», чиїми акціонерами також є Жванія і Мартиненко.

Сам Мартиненко також знаходиться під слідством по справі про хабарництво в системі «Енергоатому», яку веде НАБУ.

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