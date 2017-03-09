Прокуратура розслідує виведення 19 мільйонів з «державних» обленерго через фіктивні договори

Прокуратура м. Києва підозрює посадовців ПАТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго» у змові з керівництвом ТОВ «УК Метрополія» у привласненні 18,5 млн грн.

Про це стало відомо з ухвал Дніпровського районного суду м. Києва, куди слідчий звернувся в рамках розслідування кримінального провадження №42016100000001169 від 29.11.2016 р.

Досудове розслідування встановило, що посадовці трьох обленерго у змові з директором та бухгалтером «УК Метрополія» в 2015 році уклали удавані договори на розробку проектної документації.

Крім того, що обленерго уклали фіктивні договори, сама їх вартість була завищена у п’ять разів. Гроші по цим договорам обленерго перераховували протягом одного-пяти днів з моменту підписання документів.

Загалом, було укладено угод на 18,5 млн грн.

Для виведення коштів у готівку бухгалтеру «УК Метрополія» як фізичній особі була надана поворотна фінансова допомога на загальну суму 4,54 млн грн. Директор фірми по цій схемі отримав 0,36 млн грн поворотної допомоги. Решта 14,8 млн грн. шляхом укладання фіктивних договорів були на рахунки підконтрольних ПП «Метрополія» та ТОВ «НТК «Метрополія», а також на фірми з ознаками фіктивності – ПП «Моріон бетта», ТОВ «Оригінал-2014», ТОВ «Промбуд дельта» та ТОВ «Метал Інвест Україна».

ПАТ «Черкасиобленерго» з квітня 2015 року очолює Світлана Кузьмінська. Державі належить 71% акцій компанії, пакетом у 23% акцій «Черкасиобленерго» володіє ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент «ПЗНВІФ «Сьомий» з групи Констянтина Григоришина. При цьому акціонери звинувачували Кузьмінську у діях на користь фірми «Енергомережа» розшукуваного Дмитра Крючкова.

Засновником та керівником ТОВ «Управляюча компанія «Метрополія» є Віктор Куртєєв. Він також є директором «НТК «Метрополія».

ПАТ «Миколаївобленерго» з початку 2015 року очолює Олег Сивак, членом дирекції є Олег Беспалов, який раніше очолював наглядову раду «Енергомережі». Державі належить 70% акцій, крупним акціонером підприємства через ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» російською групою «VS Energy». Ця група також контролює крупний пакет акцій ПАТ «Хмельницькобленерго», державі належить 70%. Керує підприємством Олександр Макаров.

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