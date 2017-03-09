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Поліція перевіряє, куди дівся мільйон під час ремонту херсонських ліфтів фірмою помічника депутата

09 Березня 2017

Правоохоронці підозрюють посадових осіб ПП «Листопад» у привласненні бюджетних коштів під час ремонту ліфтів у місті Херсон. Про це свідчить ухвала Херсонського міського суду від 11 лютого.

За даними слідства, у 2015 році Департамент житлово-комунального господарства Херсонської міської ради замовив ПП «Листопад» капітальний ремонт ліфтового обладнання. Міськрада перерахувала фірмі 7,36 млн грн.

Основним постачальником комплектуючих та запчастин для проведення ремонтних робіт ПП «Листопад» є ТОВ «М.Д.Берил», яке, за даними реєстру податкових накладних, реалізувало підряднику міськради товар на загальну суму 1,20 млн грн.

Втім, слідчі з’ясували, що ТОВ «М.Д.Берил» не виготовляло та не купувало запчастини та комплектуючі до ліфтів.

Суд надав слідчим  СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області, які розслідують кримінальне провадження № № 12016230040004835 від 01.09.2016, доступ до банківських рахунків ПП «Листопад».

Херсонське ПП  «Листопад» належить Людмилі Капур, Сурену Данеляну та Костянтину Корогляну, керівник Михайло Саблін. Помічник позафракційного депутата Херсонської міськради Євгена Назаряна Сурен Данелян також є власником ПП «Керуюча компанія «Жилсервис» та разом з Корогляном співзасновником «ХХІ сторіччя – Ліфтсервіс».

Херсонське ТОВ «М.Д.Берил», яке з лютого цього року перебуває в стані припинення, записане на Марію Дацюк.

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08.03.2017

Херсон Херсонських чиновників підозрюють у розтраті коштів на озелененні площі Перемоги за півтора мільйони

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07.03.2017

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