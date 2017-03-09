НТКУ для «Євробачення» замовляє німцям обладнання сцени за 112 мільйонів, підвищивши кошторис

Національна телекомпанія України 4 березня повідомила про намір укласти дві угоди з компанією «Production Resource Group AG» (Німеччина) про послуги щодо пісенного конкурсу «Євробачення – 2017» на загальну суму 111,53 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Забезпечення світловим обладнанням коштує 79,11 млн грн. Сюди входить обладнання і спорядження на 71,52 млн грн. і транспортування на 7,58 млн грн.

Повний перелік із цінами можна завантажити кошторис освітлення Євробачення і кошторис транспортування освітлення Євробачення.

Наприклад, система MA NPU коштує 18 200 євро, прожектори PRG GroundControl Follow Longthrow та PRG GroundControl Follow Badboy – відповідно по 9 000 євро і 5 400 євро.

Оренда пристроїв відтворення зображення, а саме відео-екранів та відео-проекторів обійдеться у 32,43 млн грн. Кошторис із цінами на них не був опублікований.

Обидві закупівлі проводять за переговорною процедурою через відсутність конкуренції та нагальність потреби. В обґрунтуванні сказано, що фірму «PRG» обрали, бо вона перемогла на попередніх відборах. Йдеться про досі не відмінені замовником відкриті торги, які знаходяться на етапі «Пропозиції розглянуті». При цьому тоді її ціни були відповідно на 23% і 2% нижчими.

На старому тендері щодо відео-обладнання єдиним конкурентом із різницею в ціні в 1% була шведська компанія «Mediatec Solutions Sweden AB». Вона поставляла обладнання для «Євробачення – 2016» у Швеції.

Німецька компанія «Production Resource Group AG» здавала в оренду обладнання для «Євробачення – 2015» в Австрії. Дизайнером був Florian Wieder.

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