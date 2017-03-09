Конфісковані фіскалами горіхи зберігалися на складі, де прописана фірма брата Насірова

В першій половині 2016 року співробітники Державної фіскальної служби вилучили 190 тонн волоського горіху у ПП «Герра Плюс», які були відправлені на зберігання до Херсонщини.

Про це пише місцеве видання «Мост» з посиланням на пояснювальну записку до проекту постанови Верховної Ради «Про визнання роботи голови Державної фіскальної служби України Насірова Р.М. та його першого заступника Білана С.В. незадовільною та звільнення їх з займаних посад».

На початку лютого минулого року слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Запорізькій області було внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №32016080000000015 за фактом фіктивного підприємництва ПП «Герра Плюс» та ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Алазон».

На підставі кримінального провадження в квітні 2016 року слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Гашук К.В. було винесено ряд ухвал, якими надано дозвіл на обшуки в приміщеннях підприємств, які не були пов’язані з «Герра Плюс». Наприклад, група слідчих намагалася вилучити волоські горіхи ПП «Екстра Натс Україна», однак група активістів з власниками фірми за присутності журналістів завадила їм це зробити.

Пізніше слідчі вилучили 69 т горіхів з трьох вантажних автомобілів «Герра Плюс», які перебували на території ТОВ «Іллічівський морський рибний порт» та ДП «Іллічівський морський торговий порт».

Ці горіхи були передані на зберігання приватному підприємству ТОВ «Трейлер-Південь». Після цього на підставі все тієї ж ухвали було вилучено ще близько 120 тон волоських горіхів, які також були передані на зберігання «Трейлер-Південь».

В результаті було вилучено близько 190 тон горіхів, які були вивезені з м. Чорноморськ на відстань 235 км до складських приміщень підприємства-зберігача за адресою м. Херсон, Миколаївське шосе, 25.

За цією адресою зареєстровано декілька фірм, одна з них – ТОВ «Херсонхолод». ЇЇ засновником є вергінська компанія «РН Груп лімітед», бенефіціаром якої є Євген Насіров. Це рідний брат відстороненого голови ДФС Романа Насірова, якого НАБУ звинувачує в підписанні незаконної розстрочки фірмам біглого нардепа Олександра Онищенка.

З пояснювальної записки до проекту парламентської постанови також відомо, що ДФС потім передала згадані горіхи на зберігання іншій фірмі – ТОВ «Опторг Компани», яка вивезла їх в м. Кодима Одеської області.

З листів ДФС вбачається, що транспортування горіхів з одного місця зберігання до іншого здійснювалось представниками «Опторг Компани» з використанням власних транспортних засобів, інформація про марки, державні номерні знаки вказаних транспортних засобів не фіксувались.

Водночас, перший заступник Голови ДФС Сергій Білан у своїх листах зазначив, що передання вилучених волоських горіхів приватним підприємствам-зберігачам відбувалось виключно на підставі актів прийому-передачі без оформлення будь-яких інших обов’язкових документів.

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