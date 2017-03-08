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КМДА дала 3,5 мільйона за удосконалення системи управління майном

08 Березня 2017

КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» КМДА 12 грудня за результатами тендеру замовило ТОВ «Еф Ді Ай Кампані» створення другої черги інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» за 3,45 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року для ІАС «Майно» мали розробити такі програмні модулі:

  • «Земля»
  • «Дороги»
  • «Паркування»
  • «Благоустрій»
  • «Ведення моніторингу місць концентрації ДТП»
  • «Ведення моніторингу об’єктів будівництва в місті Києві»
  • «Навчальні заклади»
  • «Дошкільні навчальні заклади»
  • «Об’єкти соціальної інфраструктури»
  • «Об’єкти охорони здоров’я»
  • «Об’єкти громадського транспорту»
  • «Об’єкти водних ресурсів території міста (річки, водойми та свердловини)»
  • «Лісопарки, парки, ботанічні сади, сквери»
  • «Пляжі»
  • «Кладовища»

Першу чергу цієї програми у вересні 2016 р. замовили ТОВ «Вівере Бене 2» за 2,40 млн грн. До неї входили підсистеми «Адміністрування», «Довідники», «Інформаційна взаємодія», «Формування АРМів» і «Геопортал міста Києва».

Таким чином, загальна вартість обох черг становить 5,85 млн грн.

Нині єдиним конкурентом із вищою на 0,3% ціною було ПП «ПроНет» Володимира Засенка. Обидва учасники жодного разу не знижували ціни під час аукціону.

Засновником київської «Еф Ді Ай Кампані» («FDI»), яка вперше виграла тендер, є харків’янин Ярослав Мещеряков, а директором із 15 грудня – Олександр Цирен.

Мещеряков також володів харківським ТОВ «Дизайнартстудія-Нові Технології» (у стані припинення) із Сергієм Вангесовим і Геннадієм Слюсаренком.

Раніше власниками «FDI» були Вітлана Клєщельська, Ольга Коваленко та Ігор Кухарук.

Нагадаємо, у 2015 р. Київрада затвердила Комплексну міську цільову програму «Електронна столиця» на 2015-2018 рр.. загальною вартістю 84,90 млн грн. Торік планове фінансування збільшили до 460,53 млн грн. Програма зокрема передбачала створення системи «Електронна медицина», про яку нещодавно писали «Наші гроші».

Директором «ГІОЦ» із липня є Віталій Козубський.

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