Із січня нова «приватівська» фірма зібрала паливних підрядів на 203 мільйони

ТОВ «Альянс Еволюшн» з 23 січня отримала підрядів на поставку паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 203,49 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Із цієї суми чверть, або 52,21 млн грн. припало на п’ять найбільших замовників.

Лідерами серед них стали ПАТ «Кіровоградобленерго» з угодами на 19,83 млн грн. та ПАТ «Одесаобленерго» з угодами на 15,22 млн грн. Основним власником обох енергокомпаній є група «VS Energy» екс-депутата російської Держдуми Олександра Бабакова та групи авторитетних бізнесменів відомих як «лужниківські».

ДП «Рахівське лісове дослідне господарство» і ДП «Звенигородське лісове господарство» Державного агентство лісових ресурсів України зробили фірмі замовлень відповідно на 7,50 млн грн. і 5,00 млн грн.

Замикає п’ятірку КП «Шляхово-ремонтне підприємство Залізничного району» Львівської міської ради з підрядами на 4,80 млн грн.

Нині «Альянс Еволюшн» оформлено на п’ять офшорів: «Деззлінг Інвестментс Лімітед», «Делстанто Холдінгс Лтд», «Сенбіан Інвестмент Лімітед» ,«Найтентра Коммершіал Лімітед» і «Рівадж Лімітед».

Менеджером зі збуту в «Альянс Еволюшн» є Денис Садловський. Він же у вересні 2016 р. був прийнятий на аналогічну посаду у «приватівську» фірму ТОВ «Пром гарант плюс» з посадовим окладом 1450 грн. Раніше Садловський працював у ТОВ «ТД «Авіас» з групи Ігоря Коломойського.

За даними «Наші гроші. Львів», фірма «Альянс Еволюшн» була заснована у травні 2016 р. товариствами «Астронг люкс» і «Вертікс-Трейд». Обидва засновника створені 6 жовтня 2015 р. і прописані в одному офісі на вул. Зоологічній, 4-а у Києві. «Астронг люкс» записане на мешканця Володимира Зарівного Запоріжжя, а «Вертікс-Трейд» – на жительку Дніпра Вікторію Нагаєць.

25 січня цього року «Альянс Еволюшн» зі статутним капіталом 4 тис грн. переписали на дніпрянку Ірину Афоніну.

Афоніна також керує донецьким ПАТ «Ойлсервіс», засновниками якого є чотири кіпрські компанії: «Юнало Холдінгз Лтд», «Касерта Трейдінг Лімітед», «Мошона Інвестментс Лімітед» та «Дакстон Холдінгз Лімітед». Остання входить у перелік фірм-засновниць компаній, через які влітку 2014 р. з «Приватбанку» виводились кошти, отримані у якості кредитів банку. За даними податківців, офшор «Мошона Інвестментс Лімітед» теж пов’язаний із групою «Приват».

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