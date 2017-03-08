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Херсонських чиновників підозрюють у розтраті коштів на озелененні площі Перемоги за півтора мільйони

08 Березня 2017

Прокуратура підозрює службових осіб департаменту житлово-комунального господарства Херсонської міської ради у розтраті бюджетних коштів під час капітального ремонту площі у м. Херсоні. Про це свідчить ухвала Херсонського міського суду від 28 лютого.

За даними слідства, у вересні минулого року департамент міськради замовив ПП «Обрій-Транскон» капітальний ремонт зеленої зони площі Перемоги за 1,45 млн грн.

Угода передбачала монтаж системи зрошення, зокрема укладання труб, улаштування тротуарів із бетонних плит, бордюр, посадку та полив багатолітніх квітників, виплату зарплатні працюючим, сплату податку на додану вартість. У минулому році міськрада перерахувала фірмі усю суму.

Водночас, за даними податкової інспекції, «Обрій-Транскон» перебуває на загальній системі оподаткування та не є платником податку на додану вартість, при цьому упродовж 2015-2016 років підприємство не надавало податкові розрахунки.

Слідство встановило, що МКП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсона» не укладало договір з ПП «Обрій-Транскон» про подачу води для поливу зеленої зони площі Перемоги. На водопровідному вводі на площу встановлено пломбу.

Крім того, управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міськради та управління ДАБІ у Херсонській області не реєстрували декларацію ПП «Обрій-Транскон» про початок виконання будівельних робіт та про готовність об’єкта до експлуатації по ремонту площі.

Таким чином, прокуратура вважає, що договір виконано не в повному обсязі, оплату здійснено безпідставно, а до документів бухгалтерського обліку внесено недостовірні відомості.

Суд надав слідчому СВ прокуратури Херсонської області, яка розслідує кримінальне провадження № 42017230000000032 від 08.02.2017, доступ до документів щодо проведення ПП «Обрій-Транскон» підрядних робіт з капремонту зеленої зони площі Перемоги, які зберігаються у приміщенні департаменту ЖКГ Херсонської міської ради.

Засновником та керівником херсонського ПП «Обрій-Транскон» є Амет Сейтумеров.

Департамент житлово-комунального господарства Херсонської міської ради очолює Руслан Чайка.

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