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В Олешках на мільйон завищили ціни на прожектори і зменшили шанси отримати від Німеччини грант на 10 мільйонів євро

07 Березня 2017

Поліція підозрює службових осіб Олешківської (колишньої Цюрупинської) міської ради Херсонської області у привласненні бюджетних коштів, які виділялися на ремонт мереж вуличного освітлення у місті. Про це свідчить ухвала Херсонського міського суду від 27 лютого.

За даними слідства, у 2016 році виконавчий комітет Олешківської міської ради без проведення тендеру уклало близько двадцяти угод з ПП «Єсенія-А» про реконструкцію мереж вуличного освітлення із встановленням енергозберігаючих вуличних світильників на основі LED технологій та на поставку світлодіодних прожекторів. Більшість угод не перевищувала 200 тис грн.

Загальна вартість виконаних робіт та поставлених товарів становить 2,44 млн грн., які були перераховані ПП «Єсенія-А».

Як встановило слідство, до актів виконаних робіт сторони внесли завищені ціни на світлодіодні прожектори. Зокрема, замовник та виконавець погодили вартість прожектора з світлодіодною лампою LED-100W у розмірі 10,3 тис грн. за 1 шт, вуличного світлодіодного прожектора 220В, 5000Лм, 6500Л, 65ір. у розмірі 5286 грн. та 3604 грн. за 1 шт, а світильник Тесла ECO -60W – 6104 грн. за 1 шт.

За даними правоохоронців, такі ціни значно завищені, адже ринкова вартість вуличного світлодіодного прожектора потужністю 50W становить 1682 грн., а потужністю 100W – 4253 грн. В результаті, внаслідок протиправних дій службовців міському бюджету м. Олешки завдано збитків на суму понад 1 млн грн.

За інформацією правоохоронців, ПП «Єсенія-А» отримані гроші перерахувала іншим фірмам, які контролюються особою, у змові з якою службовці міськради привласнювали бюджетні кошти. В подальшому гроші перевели в готівку та розподілили між учасниками злочинної схеми.

Яз з’ясували слідчі, завищення цін на товари та послуги спричинило конфлікт між посадовими особами Олешківської міськради та керівництвом підприємства-виробника світлодіодних прожекторів ТОВ «Тесла Еко Енерджі», який призвів до того, що фірма-виробник відмовилася лобіювати інтереси міськради в отриманні гранту з Німеччини на суму 10 млн. євро, чим завдається шкода інтересам держави.

Суд надав слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції В Херсонській області, які розслідують кримінальне провадження № 42017230000000010 від 18.01.2017, доступ до угод, укладених між міською радою та ПП «Єсенія-А», які знаходяться в приміщенні міськради, з можливістю їх виїмки.

Засновником та керівником ПП «Єсенія-А» зі статутним фондом 100 грн., яке було зареєстроване у 2014 році, є Андрій Кузьменко.

Олешки очолює Дмитро Воронов.

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