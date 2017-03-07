НОВИНИ

07.03.2017

Сьогодні Філатов і чиновники прогуляють 2 мільйони у «Менорі» під приводом 8 березня (меню)

Прокурор не прийшов на апеляцію по справі Клименка про незаконну компенсацію ПДВ «фіктарям»

В Олешках на мільйон завищили ціни на прожектори і зменшили шанси отримати від Німеччини грант на 10 мільйонів євро

«Роттердамський» тариф теплової генерації Ахметова&Ко встановив новий рекорд

Суд через прогули прокурорів не дозволив обшукати Одеський НПЗ Курченка в справі про безмитний бензин

Суддя з маєтком під Києвом офіційно тулиться в 12-метровій кімнатці гуртожитку

Комунальники Кернеса вивозитимуть сміття вдвічі дорожче від Києва і Одеси

НКРЕКП ігнорує Ахметова, який вдвічі збільшив киянам показник споживання тепла

Одесити отримують 0,22% роялті з кожного он-лайн-платежу киян за комуналку

06.03.2017

Мала академія наук дала чверть мільйона на створення віртуальних турів музеями України

ОГХК продала комбінату Фірташа ільменіту на 12% дешевше, ніж півтора роки тому

«Укргазвидобування» планує замовити Пінчуку труб ще на мільярд

НАЗК таємним рішення уберегло від криміналу чиновників та прокурорів з брехливими деклараціями

Серед адвокатів Насірова – юристи, які обслуговували Грановського та Адамовського

Судді поліпшили житлові умови квартирою за півмільйона доларів, поки вона добудовувала будинок біля Межигір’я

Всі новини »

ТЕГИ

ДОКУМЕНТИ

Корупційні та інші підстави для звільнення Насірова, подані на розгляд Кабінету міністрів
03.03.2017

Проект підозри у вчинені злочинів Миколою Мартиненком від Пинзеника
25.01.2017

Перелік «кооперативних» ділянок в Харкові, арештовані за поданням Генпрокуратури
12.01.2017

Закон «Про публічні закупівлі» (вступив в дію 1 квітня)
03.08.2016

Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі газу Апеляційним судом Києва
29.07.2016

Суддя з маєтком під Києвом офіційно тулиться в 12-метровій кімнатці гуртожитку

07 Березня 2017

Суддя Київського апеляційного адміністративного суду Оксана Епель безкоштовно проживає в орендованому великому будинку під Києвом, але офіційно виймає невелику кімнату в столичному гуртожитку. Проживання в гуртожитку може бути підставою для отримання службового житла.

Про це пише проект Prosud.

Декларації судді за  2013 рік та за 2015-2016 роки свідчать, що дохід родини в основному складають кошти чоловіка – Олександра Епеля, які він отримав від відчуження майна та цінних паперів. Але з декларації не відомо, яке майно продавалося, суддя не поянила походження цих доходів.

Олександр Епель – донецький підприємець, тісно пов’язаний з екс-міністром доходів та зборів часів Януковича Олександром Клименком. Також Олександр Епель є керівником та одним із власників «Акціонерно-комерційного банку «Капітал». Родина судді володіє низкою земельних ділянок в Донецькій області, Криму та ділянкою під Києвом – в с Лісники, площею 2511 кв м.

У родини великий будинок в Донецьку, але зараз вона орендує будинок в згаданих Лісниках площею 305 кв м. При цьому, в декларації судді відсутні дані щодо витрат на оренду, що свідчить про безкоштовне користування цим житлом. В цьому селі сім’я Епелів будує свій власний будинок, площа якого 841 кв м.

В Києві суддя винаймає невеличку кімнату в гуртожитку, площа помешкання – 12 кв м. Ця ситуація може мати пояснення, про бажання її використати для отримання службового житла в столиці.

В липні 2016 року суддя Оксана Епель пройшла первинне кваліфікаційне оцінювання та підтвердила здатність вершити правосуддя. Незважаючи на невідповідність доходів та майна судді, виявлених НАБУ, голова ВККС Голова Вищої кваліфікаційної комісії Сергій Козьяков заявив, що вона надала вичерпні пояснення походженню своїх статків. Козьков лише порадив Епель користуватися «більш скоромними» автівками в робочих поїздках. Нині в користуванні судді Jaguar XF 2008 р.в., Porsche Cayenne 2011 р.в., Volkswagen CC 2012 р.в. та Lexus RX350 2008 р.в.

Нині суддя Оксана Епель є кандидатом до складу Вищої ради правосуддя – органу, на який покладена найважливіша задача щодо очищення судової системи.

ПОДІЛИТИСЯ В СОЦ. МЕРЕЖАХ

НАШІ ГРОШІ Друкувати Друкувати

Tеги | , ,

НАШІ БЛОГИ

Як НАБУ і САП обіграли адвокатів Насірова з їх «лікарняною» стратегією
07 Березня 2017

«Роттердам – тільки для роттердамців!»
02 Березня 2017

НОВИНИ РЕГІОНІВ

07.03.2017

Дніпро Сьогодні Філатов і чиновники прогуляють 2 мільйони у «Менорі» під приводом 8 березня (меню)

Херсон В Олешках на мільйон завищили ціни на прожектори і зменшили шанси отримати від Німеччини грант на 10 мільйонів євро

Одеса Суд через прогули прокурорів не дозволив обшукати Одеський НПЗ Курченка в справі про безмитний бензин

Київ Суддя з маєтком під Києвом офіційно тулиться в 12-метровій кімнатці гуртожитку

Харків Комунальники Кернеса вивозитимуть сміття вдвічі дорожче від Києва і Одеси

Київ НКРЕКП ігнорує Ахметова, який вдвічі збільшив киянам показник споживання тепла

Київ Одесити отримують 0,22% роялті з кожного он-лайн-платежу киян за комуналку

06.03.2017

Запоріжжя ОГХК продала комбінату Фірташа ільменіту на 12% дешевше, ніж півтора роки тому

Київ Судді поліпшили житлові умови квартирою за півмільйона доларів, поки вона добудовувала будинок біля Межигір’я

Вінниця Сервісників УМВС підозрюють у привласненні мільйона на ремонті приміщення, замовленого у партнера мера Жмеринки

05.03.2017

Київщина «Київобленерго» відписало 5 мільйонів на ремонт мереж з дуже дорогих будматеріалів

Вінниця У януковичевського губернатора Вінничини відібрали 120 гектарів, за оренду яких він не платив більше двох років

04.03.2017

Черкаси Прокуратура перевіряє переплату за огорожу довкола черкаських доріг, замовлену за 2,5 мільйони

Київщина Прокуратура не змогла забрати у авторитетних мисливців 4 тисячі гектарів угідь під Києвом

03.03.2017

Миколаїв Освітяни Южноукраїнська за 2 мільйони купили молоко на чверть дорожче від колег з Охтирки

Всі новини »

ТЕГИ РЕГІОНІВ