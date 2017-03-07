Сьогодні Філатов і чиновники прогуляють 2 мільйони у «Менорі» під приводом 8 березня (меню)

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КП «Організаційно-аналітична служба» Дніпропетровської міської ради 6 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Вінет Телеком» послуги з організації і проведення заходу «Святкування 8 Березня» за 1,95 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

За угодою, 7 березня проведуть акцію-привітання жінок міста, під час якої 16 аніматорів із 8 наметів роздадуть по 12 тис листівок та міні-букетів тюльпанів.

Святковий вечір на 600 персон включає фуршет, вручення листівок і міні-букетів. Також замовили 40-хвилинний виступ гурту Віктора Павліка, послуги ведучого та діджея на 5 годин, 10 хостес на 4 години, декорування і технічне забезпечення сцени.

Для заходу орендують зал Гранд Холл КДЦ «Менора» на дві доби 6-7 березня з урахуванням періоду монтажу/демонтажу обладнання та меблів, у тому числі 1500 стільців та 40 столів. Будинок Пчолкіна «Менори» забронювали тільки на 7 березня із розрахунку на 80 стільців та 8 столів.

Вартість окремих послуг у договорі не вказана.

Єдиний конкурентом із вищою на піввідсотка ціною був ФОП Осауленко Олексій Володимирович. Обидва учасники жодного разу не знижували ціну під час аукціону.

Дніпровською фірмою «Вінет Телеком» володіє та керує Денис Євстігнєєв. У 2013 р. він балотувався від партії «Союз Лівих Сил» у Дніпропетровську міськраду, будучи провідним інженером її КП «Адміністративно-технічне управління» (у стані припинення).

Номер телефону переможця 0567943045 співпадає з ТОВ «Дніпро Істейт» Сергія Браги. Інший номер «Вінет Телеком» 0567903585 раніше використовували ТОВ «Подія Істейт» Вадима Грініна і Лідії Ларкіної та ТОВ продюсерське об’єднання «Дія» Андрія Букача, якими керує Едуард Жигар.

Переможець надав у якості аналогічного договір із ТОВ «Дiя Лайт» Юрія Танцюри про послуги з організації та проведення заходу «Ялинка 2017».

Нагадаємо, засновником ТОВ «Менора Лтд» є благодійний фонд «Дніпропетровська єврейська громада» Геннадія Боголюбова, Ігоря Коломойського і Шмуєля Камінецького.

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