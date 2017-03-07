«Роттердамський» тариф теплової генерації Ахметова&Ко встановив новий рекорд

Тариф теплової електрогенерації за 21-28 лютого виріс до 1,829 грн за кВт*год. Це вдвічі більше, аніж рік тому за аналогічний період, коли тоді тариф ТЕС складав 0,913 грн за кВт*год). Відповідні дані оприлюднені на сайті ДП «Енергоринок».

Останній тариф ТЕС є новим історичним рекордом. Попередній був встановлений у листопаді 2016 року, тоді він складав 1,826 грн за кВт*год.

За підрахунками екс-члена НКРЕКП Андрія Геруса, тариф ТЕС 1,829 грн покриває ціну вугілля понад 2550 грн.



Раніше повідомлялось, що Міненерго не запланував імпорт дефіцитного антрациту на березень 2017 року.

Нагадаємо, з квітня 2016 року в Україні в ціні електроенергії діє ціна вугілля за формулою «Роттердам+доставка морем+перевалка у порту». Це спричинило стрімкий ріст тарифів для ТЕС.

75% теплової генерації належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова, набагато менше виробляють державне «Центренерго» та «Донбасенерго», яке пов’язують з Олександром Януковичем.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк.

Також стало відомо, що компанія «Київенерго» Ахметова в опалювальному сезоні 2016/2017 років при порівняно однакових середньомісячних температурах з минулим сезоном вдвічі збільшила показник спожитого киянами тепла.

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