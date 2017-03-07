Прокурор не прийшов на апеляцію по справі Клименка про незаконну компенсацію ПДВ «фіктарям»

Адвокат екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка Сергій Титаренко звернувся до Апеляційного суду Києва із клопотанням, щоб дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування по його підзахисному давав не Голосіївський районний, а Печерський суд Києва, повідомляє з зали суду кореспондент «Наших грошей».

Суд відмовив адвокату Клименка. Прокурор на дане судове засідання не з’явився, хоч був повідомлений належним чином.

У попередніх судових засіданнях по Клименку брала участь прокурор у кримінальному проваджені-заступник начальника управління з питань представництва інтересів громадян або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим ГПУ Ольга Миргородська.

1 березня 2017 року Голосіївський районний суд Києва дозволив здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні по Клименку. Воно є першим кроком до заочного проведення досудового розслідування та направлення справи Клименка до суду.

Адвокат Клименка неодноразово намагався відвести слідчих суддів Голосіївського районного суду та звертав увагу на низку процесуальних порушень. Один із моментів був у тому, що автоматичний розподіл по одному з засідань було проведено напередодні суду о 7 годині 56 хвилин 52 секунди, однак суд у той день офіційно почав працювати о 9 годині ранку. Тобто, розподіл було проведено більш ніж за годину до відкриття суду. А в день, коли суд дав дозвіл на здійснення досудового, розподіл провели за хвилину до початку робочого дня.

Олександр Клименко підозрюється в тому, що з квітня 2012 по вересень 2013 у складі створеної й очолюваної екс-президентом Віктором Януковичем злочиної організації заволодів 3,17 млрд грн державних коштів – незаконно компенсував ПДВ на рахунки фіктивних підприємств. Ці злочини передбачені ч. 1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 205 та ч.1 ст 366 Кримінального кодексу. Найбільший максимальний термін позбавлення волі по 255 статті – від 5 до 12 років.

Олександр Клименко з 2014 року перебуває у національному розшуку по іншому кримінальному провадженню, яке зараз зупинене.

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