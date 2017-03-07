НКРЕКП ігнорує Ахметова, який вдвічі збільшив киянам показник споживання тепла

АК «Київенерго» в опалювальному сезоні 2016/2017 років при порівняно однакових середньомісячних температурах з минулим сезоном вдвічі збільшило показник обсягів використаного в домогосподарствах киян тепла. В компанії Ріната Ахметова не змогли аргументовано пояснити дане зростання.

Про це пише «Дзеркало тижня».

Газета проаналізувала платівки за теплопостачання останніх двох сезонів на прикладі квартири площею 56,4 кв. м у стандартній п’ятиповерховій «хрущовці». Розрахунки показали, що у січні 2017 року порівняно із січнем 2016 року витрата тепла за інших рівних умов (температура зовнішнього повітря, температура у квартирі) збільшилися мінімум у два рази.

Також аналіз показав ідентичну динаміку по іншим місяцям цього опалювального сезону — різке збільшення кількості тепла в наступному опалювальному сезоні порівняно з попереднім.

Враховуючи зростання тарифу за теплоенергію удвічі, аналогічне збільшення обсягів теплопостачання призвело до чотирьохкратного подорожчання послуг для споживачів.

На звернення видання «Київенерго» за підписом комерційного директора Євгена Бушми надіслало відповідь, де перерахувало дані наданих виданням платівок. Але в компанії не змогли аргументовано пояснити, чому кияни почали використовувати в два рази більше тепла для обігріву свої квартир.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ігнорує дану ситуацію.

Нагадаємо, в квітні минулого року НКРЕКП ввело Порядок формування прогнозної гуртової ціни електричної енергії, де для розрахунку ціни вугілля було взято європейську біржу, яка враховує ціну вугілля в портах Амстердам–Роттердам–Антверпен з урахуванням його доставки в Україну (індекс API2). Ця формула отримала назву «Роттердам+» і офіційно повинна були зменшити залежність українських ТЕС від дефіцитного антрацитового вугілля, яке видобувається на окупованих районах Донбасу.

Найбільше вугілля видобувають шахти «ДТЕК» Ріната Ахметова, ціна на їх вугілля зросла вдвічі від собівартості. Також «ДТЕКівці» є найбільшими виробниками «вугільної» електроенергії (76% теплової генерації країни), набагато менше виробляють державне «Центренерго» та «Донбасенерго», яке пов’язують з Олександром Януковичем. За півроку дії формули ціна електроенергії ТЕС зросла удвічі.

Після введення в дію «роттердамської» формули єврооблігації ДТЕК подорожчали на 40%. Коли вони були дешевими їх скупкою займалась компанія ICU. На чиї гроші проводилась скупка – наразі невідомо.

Співвласником ICU був раніше звільнений міністр енергетики Володимир Демчишин. У цій же компанії раніше працював нинішний очільник НКРЕКП Дмитро Вовк. Перед прийняттям формули «Роттердам+» співмешканка Вовка Сільченко купила будинок в селі Іванковичі, вартість якого ріелтори оцінюють у $1,5-2 мільйони. Сусідами Сільченко і Вовка тепер стали екс-міністр палива й енергетики Юрій Бойко та екс-міністр екології Микола Злочевський.

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